مبادرات مكتبة محمد بن راشد و«هيئة الثقافة» تعزز مكانة دبي الإبداعية الرائدة

المصدر: دبي ــ البيان

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وقعت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي مذكرة تفاهم، تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي من خلال تعزيز التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات والمعرفة في جميع المجالات ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية على الخريطة الثقافية الإقليمية والدولية. وقع مذكرة التفاهم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

مبادرات

وقال معالي محمد أحمد المر: «إن الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة، وتبني المبادرات والفعاليات التي من شأنها النهوض بمكونات القطاع الثقافي والمعرفي في إمارة دبي والحضارة الإنسانية». وأكد حرص مكتبة محمد بن راشد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات الثقافية في المجالات ذات الصلة، انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها المجتمعية في ترسيخ المعرفة بين أفراد المجتمع، وبما يدعم النهضة التنموية الشاملة، وتماشياً مع رؤية دبي وأهدافها الاستراتيجية والوطنية للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: «إن مذكرة التفاهم تعبر بوضح عن استراتيجية وجهود مكتبة محمد بن راشد، الرامية إلى دعم وتعزيز المشهد والحراك الثقافي المحلي في ظل ما تمتلكه مكتبة محمد بن راشد من كنوز معرفية تتنوع بين آلاف الكتب والمواد المعرفية الورقية والرقمية والبصرية والسمعية التي تغطي مختلف المجالات والتخصصات، لتقود انطلاقاً من هذه الرؤية المتفردة مستقبل تحفيز شغف المعرفة لدى جميع شرائح المجتمع وتمكين الأجيال القادمة».

ركائز

من جانبها، أكدت هالة بدري أهمية دور المكتبات في نشر المعرفة ودعم القراءة، التي تعد إحدى ركائز التنمية والانطلاق نحو المستقبل، عبر توفيرها مختلف وسائل البحث العلمي والمعرفي والتفكير الابتكاري للارتقاء بالفكر والوعي الإنساني. وقالت: «تمثل المكتبات العامة مصادر غنية بالمعلومات والمعرفة، وبوابات ثقافية مهمة لكل أفراد المجتمع، وقد عملت «دبي للثقافة» على تطوير منظومة العمل في مكتبات دبي العامة باستخدام أفضل الممارسات العالمية».

وأشارت بدري إلى أن مذكرة التفاهم مع مكتبة محمد بن راشد تصب في إطار إثراء المشهد الثقافي المحلي وترسيخ المعرفة، لافتة إلى حرص «دبي للثقافة» على تعزيز شراكاتها المحلية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وتمكين مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، مشيرة إلى أن ذلك يخدم توجهات واستراتيجيات ورؤى دبي الطموحة الهادفة إلى جعلها مركزاً ثقافياً عالمياً وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.