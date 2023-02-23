«دبي أوبرا» تستضيف فرقة الموسيقى الإلكترونية «إم 83»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت فرقة الموسيقى الإلكترونية الشهيرة «إم 83»، المرشّحة لجائزة غرامي، تقديم عرض طال انتظاره في مسرح دبي أوبرا يوم 15 يونيو المقبل، وتقدّم للحضور ليلة لا تنسى من أجمل المقطوعات المفضّلة لأشهر الأعمال الغنائيّة التي قدّمتها، مثل Midnight City، وWait، وReunion، وغيرها، وذلك في حفل مباشر. وتشكّل «إم 83» الرؤية الموسيقيّة للموسيقار الفرنسي، المنسّق والعازف على العديد من الآلات الموسيقيّة، أنتوني غونزاليس، الذي اكتشف شغفه بالموسيقى حينما تلقّى غيتاره الأول بعد إصابة في ساقه وهو في سنّ المراهقة جعلته غير قادر على الاستمرار في متابعة لعب كرة القدم.

وشكّل غونزاليس مع صديقه نيكولا فرومانجو، فرقتهما الموسيقيّة الأولى، التي أطلق عليها اسم My Violent Wish، وسجّلت الفرقة أوّل ألبوم تجريبي لها ووقّعت عقداً مع شركة Gooom Records، ما أدى إلى تمهيد الطريق لولادة «إم 83».

وفي هذه المناسبة، قال أنطوني غونزاليس، المغني الرئيس في فرقة «إم 83»: «يسعدني أن أكون على خشبة المسرح في دبي هذا الصيف. لقد مرّ وقت طويل على آخر زيارة لي إلى هذه المدينة، ولا شك في أن هذا الأداء سيكون متميّزاً ومثيراً للذكريات، والأهمّ من ذلك كله أنه سيكون ممتعاً للغاية. وأنا أتطلع فعلاً للقاء جمهورنا في المنطقة وآمل أن نحظى بدعمهم وتقديرهم لموسيقانا».

في عام 2003، أطلقت الفرقة ألبومها الثاني بعنوان Dead Cities Red Seas & Lost Ghost, والذي عد بداية لحقبة جديدة في تاريخ الموسيقى الفرنسية. وحاز الثنائي إعجاب النقّاد بفضل أسلوبهما الجديد في الموسيقى الإلكترونية.