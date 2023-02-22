26 مشاركاً في دورة علم المكتبات والمعلومات بمركز جمعة الماجد

المصدر: دبي ــــ البيان

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انطلقت الثلاثاء في مقر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي فعاليات الدورة التأهيلية السابعة عشرة في علم المكتبات والمعلومات، بمشاركة 26 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من خارج الدولة.

بدأت الدورة بكلمة ترحيبية قدمها الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، حث فيها المشاركين على الاستفادة من هذه الدورات التي تنمي مهارات الموظفين في مجال عملهم، وقال: «إن هذه الدورة تأتي استمراراً للدورات السابقة التي دأب المركز على تقديمها مجاناً للراغبين والمهتمين، وستتبعها دورات تخصصية في تحقيق المخطوطات وفهرستها وترميمها وفي علم الوثائق والأرشيف».

وتركز الدورة على مبادئ الفهرسة وقواعدها الأنجلوأمريكية من خلال ثلاثة موضوعات رئيسة، وهي: الفهرسة الوصفية وفق القواعد الأنجلوأمريكية، وبناء ملفات الاستناد للمؤلفين والهيئات وقواعد الوصول، والتحليل الموضوعي وتصنيف ديوي العشري وفق الطبعة العربية الحادية والعشرين.

وشكر المشاركون المركز على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة التي تهدف إلى تدريب العاملين في المكتبات على البرامج والعلوم المستخدمة في فهرسة الكتب المطبوعة.