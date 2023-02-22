«طيران الإمارات للآداب» يكرم الفائزين في «دار جامعة أكسفورد لكتابة القصة» لعام 2023

المصدر: دبي ـــ البيان

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كرّم مهرجان طيران الإمارات للآداب، في حفل خاص، الفائزين في مسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة. وقد غدت هذه المسابقة السنوية، مناسبة هامة ضمن التقويم الأكاديمي، إذ بلغ عدد المشاركات، لهذا العام، أكثر من 3700 مشاركة من طلبة الإمارات العربية المتحدة. وقد تفضل كل من المؤلفين ميثاء الخياط ومهند العاقوص وكاثلين بوتي، بتسليم الجوائز للفائزين.

واستلهم المشاركون في كتاباتهم موضوع دورة مهرجان الإمارات لهذا العام، «خير جليس». وتقام المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن الفئات العمرية التالية: 11 سنة وما دون، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، و15 و17 عاماً، و18 و25 عاماً، ويحصل الفائزون على الكتاب الذي يجمع قصصهم الفائزة، وعلى درع المسابقة.

وقالت جينيفر دوجان المديرة الإقليمية للمدارس والمؤهلات بمنطقة الخليج، دار نشر جامعة أكسفورد، عن المسابقة والرعاية: «كان من دواعي سرورنا، دار نشر جامعة أكسفورد للطباعة والنشر، الاطلاع على المشاركات المفعمة بالموهبة والإبداع، كما أسعدنا الاحتفاء بالمواهب الشابة الواعدة ومهاراتهم. شكّل الكتّاب المشاركون في دورة هذا العام من المسابقة، مصدر إلهام للجميع، إذ لمست قصصهم قلوبنا، واختبرنا من خلالهم مشاعر عديدة، حتى بعد الانتهاء من قراءة القصص. تمثل الكتب مساحة للقرّاء للإبداع والاسترخاء. هذه مجرد بداية لرحلة مفعمة بالنجاح لهؤلاء الكتّاب الشباب».

ومن الفائزين في مسابقة دار جامعة أكسفورد لكتابة القصة في فئة اللغة العربية 11 سنة وما دون: كلثم راشد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي، مدرسة دبي الوطنية – فرع الطوار، دبي، ومحمد إياد أحمد الحكيمي، مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم، دبي، وسيف صالح خليفة أحمد النعيمي، مدرسة الحصن للحلقة الأولى والثانية (بنين)، الشارقة.

وفاز عن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً: فاطمة أسامة همام فرج حماد، مدرسة فاطمة بنت مبارك، أبوظبي، وسارة زيد قاسم، مدرسة المواكب – البرشاء، دبي، وساجدة خالد فوزي عنتر، مدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم الثانوي، عجمان.

وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، فقد فاز كل من: حبيبة محمد بيلي علي الشامي، مدرسة الحكمة الخاصة، عجمان، وأميرة وليد، مدرسة المتحدة للتعليم الأساسي والثانوي، أبوظبي، وماريا هادي الدبس، مدرسة منارة الشارقة الخاصة، الشارقة.

وفاز عن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً: فاطمة محمود علي، مدرسة حماية للبنات حلقة 3، دبي، ومريم رائد عبد الجبار العبدلي، جامعة الشارقة، الشارقة، وشمس الصياد، مدرسة المواكب – البرشاء، دبي.

أما الفائزون في مسابقة دار جامعة أكسفورد لكتابة القصة في فئة اللغة الإنجليزية، عن الفئة العمرية 11 سنة وما دون: لولا وير، مدرسة جبل علي، دبي، وأبيجيل ماين جارسيا، مدرسة دبي للتخاطب بالإنجليزية، دبي، وهانا مطر، نورد أنجليا الدولية، دبي.

وفاز عن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، كل من: مارا ماتشادو موليت، مدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية – المرابع العربية، دبي، وميا فاراز، مدرسة وينشستر، دبي، وهادية كامران، المدرسة الدولية للعلوم الإبداعية، الشارقة.

عن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، فقد فاز: جايدن إيزابيلا ماسكارينهاس، مدرسة ديرة الدولية، دبين وفانيشري شيكاوات، المدرسة الثانوية الهندية، دبين وأونيشا بال، مدرسة الراحة الدولية، أبوظبي.

وفاز عن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، كل من: ياسمين صالح، الجامعة الأمريكية في دبي، دبي، وماروك إس إم، الجامعة الأمريكية في دبي، دبي، مريم جوزيف سيباستيان، أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، دبي.