توقيع اتفاقية الشارقة ضيف شرف «معرض سيئول»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت «هيئة الشارقة للكتاب» اتفاقية استراتيجية مع «جمعية الناشرين الكوريين» لتنظيم برنامج الشارقة ضيف شرف فعاليات الدورة المقبلة من «معرض سيئول الدولي للكتاب».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد «الشارقة للكتاب» برئاسة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، مع «الناشرين الكوريين» في مدينة سيجونغ الكورية، حيث بحث الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع حجم مشاركة كل منهم في أجندة الفعاليات السنوية في كوريا الجنوبية والشارقة.

وحضر الاجتماع من الجانب الكوري، يون شول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، وجو اروو، نائب رئيس الجمعية، ومن وفد الشارقة، خولة المجيني، مدير إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

فرص تعاون

وعلى صعيد متصل، عقد وفد «الشارقة للكتاب» اجتماعاً مع مسؤولين من «وزارة الثقافة والرياضة والسياحة» في كوريا الجنوبية، ناقش خلاله الجانبان أثر العمل المشترك في العمل الثقافي على فتح فرص متجددة لتبادل التجارب. كما اجتمع الوفد مع القائمين على مكتبة «ستارفيلد» في العاصمة سيؤول، التي تعد نموذجاً للمكتبة العصرية.

بدوره، قدّم وفد الهيئة عرضاً حول مكتبات الشارقة العامة وأقسامها، ودعا الجانب الكوري إلى المشاركة في كل من قمة المكتبات ومؤتمر المكتبات، اللذان تنظمهما هيئة الشارقة للكتاب بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يجسد هذا التواصل الحي مع المؤسسات الكورية النظيرة، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في فتح بوابات جديدة من التعاون مع المؤسسات الثقافية في مختلف أنحاء العالم».

وجهة أولى

قال يون شول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين: «تشكل الثقافة العربية واحدة من أكثر الثقافات اهتماماً لدى المجتمع في كوريا الجنوبية، وهذا يظهر بحجم الطلبة الراغبين في تعلم اللغة العربية، وفي عدد الكليات والجامعات التي تدرّس العربية، لهذا نحن سعداء باختيار الشارقة ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض سيئول الدولي للكتاب، لأنها تمثل بالنسبة لنا الوجهة الأولى التي يمكن من خلالها تعميق علاقاتنا في المنطقة العربية وتاريخها».