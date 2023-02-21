التحدي مستمر في ثامن حلقات أمير الشعراء

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق مساء يوم غدٍ الأربعاء، ثامن حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الموسم العاشر، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ودولة الإمارات من مسرح «شاطئ الراحة» عبر قناتي «بينونة وأبوظبي».

وستشهد الحلقة الثامنة منافسة خمسة شعراء، وهم: نور الموصلي من سوريا وفاطمة مفتاح من ليبيا وإبراهيم توري من السنغال ومحمد محمود محاسنة من الأردن وإبراهيم حلوش من السعودية وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

الجدير بالذكر أنه في الحلقة السابعة من البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعرة نجاة الظاهري بدرجة 47 من خمسين، لينتظر الشعراء المتبقون نتيجة تصويت الجمهور لشاعرهم المفضل، حيث نال مصطفى مطر درجة 46، ونال عبد الله العنزي 41، ونال خالد الحسن وشريهان الطيب درجة 40 من خمسين، و يستطيع الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء».