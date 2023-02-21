«مكتبات الشارقة» تحتفي بـ«يوم اللغة الأم»

المصدر: الشارقة - البيان

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تحتفل «مكتبات الشارقة العامة» بـ«اليوم الدولي للغة الأم»، لتسليط الضوء على أهمية اللغة في تشجيع التفاهم والتنوع الثقافي، تزامناً مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 21 فبراير من كل عام بهذه المناسبة، تذكيراً بأهمية الحفاظ على لغات العالم وتعزيزها.

ومن خلال الاحتفال بهذا اليوم، تسعى «مكتبات الشارقة العامة» إلى تعزيز القيم والقواعد والأعراف الثقافية وفي هذا السياق، قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «نؤمن في مكتبات الشارقة العامة أن اللغة تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هُويّة الإنسان وعاملاً أساسياً من عوامل التنوع الثقافي، وما احتفالنا بـ(اليوم الدولي للغة الأم) إلا تذكيرٌ بأهمية اللغة في تشكيل الهوية الشخصية للفرد، حيث نسعى من خلال هذا اليوم إلى تعزيز التعليم والوعي الثقافي».

وتبذل «مكتبات الشارقة العامة» جهوداً كبيرة في سبيل تشجيع الآباء على التحدث إلى أطفالهم بلغتهم الأم، حرصاً منها للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التعددية اللغوية، وتركز على 5 أسباب تدفع لتشجيع الآباء على التحدث مع أطفالهم بلغتهم الأم، هي: الهوية الثقافية والتطور المعرفي وتعلم اللغة وتعزيز الروابط العائلية وتلبية متطلبات فرص العمل.

يذكر أن البشر حول العالم يستخدمون عدد لغات محكيّة يتجاوز 7000 لغة، لا تمثل فقط وسيلة لفهم الوجود وطريقة للتعبير عن الأفكار والمشاعر وتبادل المعلومات، بل وأيضاً مجالاً واسعاً ينعكس فيه مدى الثراء الثقافي وتنوع الحضارات الإنسانية.