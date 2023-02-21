مركز أبوظبي للغة العربية يُطلق منحة شراء كتب الأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم دور النشر المحلية والارتقاء بمهارات الأطفال في الكتابة، يُطلق المركز «منحة شراء كتب الأطفال».

تستهدف المنحة شراء كتب الأطفال والناشئة باللغتين العربية والإنجليزية من دور النشر التي تُشارك في مهرجان العين للكتاب، وقد نجحت هذه المبادرة في شراء10.927 كتاباً بقيمة 700 ألف درهم إماراتي من جميع دور النشر الـ50 التي شاركت في نسخة العام الماضي 2022 من المهرجان.

وبلغ عدد عناوين الكتب التي اشتُريت بالمنحة 500 عنوان، منها 125 عنواناً باللغة الإنجليزية و375 كتاباً باللغة العربية، وستوزّع جميعها على المؤسّسات المعنية بالطفولة والجهات الحكومية في الدولة.

وقد اختيرت كتب المنحة بناءً على معايير دقيقة منها اشتمالها على القيم المجتمعية، وصدورها في سنة 2020 وما يليها، إلى جانب التنوّع في طرح الموضوعات واستهداف الأطفال بشكل مباشر. وتضمّ موضوعات الكتب المختارة القصص الواقعية والتاريخية والخيالية، إلى جانب الكتب العلمية والتعليمية والمعنية ببناء شخصية الطفل.

وحول هذا الموضوع، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، تندرج مسؤولية دعم الناشرين وقطاع دور النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أهداف المركز الاستراتيجية، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة لترسيخ المعرفة والارتقاء بقطاع النشر والعمل على دعم الناشرين بكافة الوسائل، لدورهم الكبير وإلهامهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي ورفده بالإصدارات والكتب. وتأتي مبادرة المنحة، التي تقدّمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لشراء كتب الأطفال، تأكيداً على هذا الدعم، كما أنها جزء من سلسلة المبادرات التي أطلقتها الهيئة والمركز لتعزيز نموّ واستمرارية أعمال قطاع النشر.

وتأتي مبادرة «منحة شراء كتب الأطفال» ضمن عدة مبادرات أخرى اتخذتها الدائرة والمركز لدعم دور النشر والناشرين، إذ أعلن في وقت سابق عن مبادرة إعفاء العارضين من دور النشر المشاركين في دورات معارض «أبوظبي الدولي للكتاب» و«مهرجان العين للكتاب» و«مهرجان الظفرة للكتاب» لعام 2022 من رسوم الإيجار، وذلك تماشياً مع استراتيجية المركز لتمكين أعمال دور النشر ودعم الناشرين المحليين والناشرين من جميع أنحاء العالم.