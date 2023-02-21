«أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن الفائز بجائزة التصميم المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فوز الطالبة ميثاء الحمّادي بجائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات 2022، والتي تحتفي بإبداعات الشباب الوطنية المميزة في دولة الإمارات في مجالات التصميم المستدام والهندسة المعمارية.

ويُقدم مشروع الحمّادي الذي يحمل عنوان «السياحة الصناعية الزراعية» تصوراً لوجهة مستدامة بين شركة الاتحاد للقطارات، والبيئات الزراعية في دولة الإمارات، بحيث يدمج بين مجالات الزراعة، والسياحة، ومعالجة التربة، وتغذية المياه الجوفية، والاستفادة من مخلفات قطاع التمور في دولة الإمارات.

قالت هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «في عام الاستدامة، نضاعف جهودنا من أجل ترسيخها خياراً وطنياً يسهم في النهضة والتنمية ويحفّز الصناعات الثقافية والحراك الإبداعي، عبر التعليم والتدريب والتطوير والإلهام».

وتابعت: «يسرنا أن نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لشراكتنا مع توتال للطاقات، مؤكدين التزامنا معاً بتمكين الشباب وتكريم المبدعين منهم، من خلال جوائزنا، وبرامجنا المهنية وبعثاتنا التعليمية»، مضيفةً: «أهنئ ميثاء الحمادي لفوزها بجائزة التصميم المستدام عن عملها «السياحة الصناعية الزراعية» شاهدةً على الإمكانات التي يمتلكها شبابنا ومدى إسهامهم في بناء المستقبل الأفضل لدولتنا، وآملُ أن تلهم الجائزة جيلاً جديداً من مبدعي الإمارات للإسهام في تحقيق الاستدامة بحلول ابتكارية تضمن الاستقرار والتقدم لعالمنا بأسره».

ويستضيف قصر الإمارات حفل توزيع الجوائز في 1 مارس المقبل بحضور هدى إبراهيم الخميس كانو إلى جانب ممثلين عن توتال للطاقات وغيرهم من كبار المسؤولين والشركاء الثقافيين، حيث يتم تكريم ميثاء الحمّادي ومشروعها الفائز ومنحها الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم إماراتي.

تكرم جائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات الابتكارات والإنجازات الاستثنائية للشباب الإماراتي في مجالي التصميم المستدام والهندسة المعمارية، وتهدف إلى رعاية أصحاب المواهب الإبداعية والواعدة، وذلك من خلال توفير منصة داعمة للمصممين والمهندسين المعماريين الناشئين في أنحاء الدولة.

وقال إلياس قسيس، رئيس شركة توتال للطاقات في الإمارات العربية المتحدة: «إن تعزيز الحراك الثقافي والحفاظ على إرث وتراث البلاد، هما من أهم الأهداف الأساسية لمؤسسة توتال للطاقات».

وتابع: «نعتبر جائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات، نقطة انطلاق للمهندسين المعماريين والمصممين في الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع منظور الاستدامة، كما أنها فرصة للشباب الإماراتي للإبداع والتطوير وإرساء الأسس لبناء مستقبلهم المستدام».