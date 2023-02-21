«فاوندري» تُطلق معرضاً للفنّ الرقميّ على مدار ثلاثة أيام

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «فاوندري»، الوجهة الإبداعية الأبرز متعدّدة الاستخدامات للفنون والثقافة والعمل في وسط مدينة دبي، عن انطلاق الدورة الافتتاحية من معرض «Boulevart» على مدار ثلاثة أيام بدءاً من يوم بعد غد وحتى 26 فبراير الجاري، بالتعاون مع كلّ من «كلمات» و«آرت إن سبيس».

ويُقام المعرض في منطقة البوليفارد في وسط مدينة دبي مع إتاحة الدخول المجاني لجميع الراغبين في الحضور للاستمتاع بتجربة فنية رائدة من خلال استعراض وسائل التواصل المعتمدة على الكمبيوتر، وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة وطريقة تعامل الأفراد معها.

ويضمّ «Boulevart» قائمة من أبرز الفنانين المشهورين على مستوى العالم بما يشمل أكثر من 40 فناناً مشاركاً في نحو 25 معرضاً، إلى جانب عدد من الجلسات الحوارية، ومشاريع Web3، فضلاً عن سلسلة من الدورات التعليمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التفاعل والتواصل والحوار المشترك مع الحضور.

يمنح المعرض فرصة للالتقاء بأشهر الفنانين العالميين بمن فيهم إلين شيدلين، ومايكل بينستي، فيديركو كلابيس، وكريستا كيم، والفنان الإماراتي الرقمي الرائد جلال لقمان، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفنّ الرقمي، بمن فيهم القيّمون الفنيّون مثل أوروندا سكاليرا، وألفريدو كريماروتي، وNFT 33 وVerticalcrypto art، واستكشاف مجموعات من المعارض في جميع أنحاء العالم مثل قيمون W1 Curates، وفيرتيكال كريبتو، ومتحف فنّ التشفير (موكا) ومعرض الصور الجماعية Wizara ومجموعة مورو وكوستا الجماعية.

وابتداء من 27 فبراير الجاري، تستضيف فاوندري أيضاً سلسلة من المعارض الفنية بمشاركة أربعة من الفنانين العالمين لتقديم مجموعة رائعة من الفنّ الهجين.

ويستضيف المعرض 3 الأعمال الفنية للرسّامة سيلفيا أونج التي تعكس من خلال لوحاتها رؤيتها الخاصة حول التصوّرات الإدراكية عن العالم المترافقة مع تعبيرها عن مشاعرها وذكرياتها. واتخذت أونج لهذه المجموعة اسم «Around the sun all year long».

أما المعرض 4، فيستضيف مؤسسة أتاسي في معرض جماعي بعنوان «وجهات نظر جديدة» يقدّمه أربعة فنانين سوريين هم منيف عجاج، محمد خيّاطة، إلياس أيوب وإدوارد شهدة.

ويقدم المعرض 5 مشروع ZugZwang متعدّد الوسائط ببيان فني صادق يتم عرضه من خلال الشهادات المباشرة والذكريات والجمعيات المرئية.

وأخيراً، يكشف المعرض 8 و«The Room» النقاب عن مشروع بافان غاليري «Connective Strings of Resilience»، والذي يضمّ أجيالاً متعدّدة من الفنانين الإيرانيين الذين يعرضون لمحات من وجهات النظر العالمية عبر وسائل الإعلام.

كما سيتمّ استعراض سلسلة الرسومات الأحدث من Fewoious بعنوان «العام الخامس العمر 18»، وذلك من خلال معرض موندوار الذي يفتح أبواب معرضه الجديد في دبي.