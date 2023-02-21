300 عمل فني لـ 150 فناناً في بينالي الشارقة 15

المصدر: الشارقة ـ وفاء السويدي

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تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون 150 فناناً يعرضون أكثر من 300 عمل فني في النسخة الـ15 من بينالي الشارقة التي انطلقت تحت عنوان «الماضي حاضراً» وتستمر حتى 11 يونيو المقبل.

ويأتي «بينالي الشارقة» الذي تقيمه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، تجسيداً لرؤية الباحث والناقد الراحل أوكوي إينوزور، وما أحدثته أفكاره وتصوراته من أثرٍ هائل على الفن المعاصر.

وتركز الشيخة حور القاسمي على تاريخ الشارقة، مقدمة فرصة فريدة لتأمل إرث البينالي الثقافي وتأثيره الحضاري، ودوره في وضع الشارقة على خارطة الخطابات الفكرية والفنية العابرة للحدود، وذلك عبر الأنشطة التعليمية والبرامج المتنوعة التي تتضمن عروضاً أدائية وموسيقية وسينمائية.

ويركز البينالي على ماضي الشارقة الحي، عبر عالم متعدد الثقافات والذي يتجسد من خلال ما يزيد على 300 عمل فني لأكثر من 150 فناناً ومجموعة فنية من جميع أنحاء العالم، والتي تم تنصيبها في خمس مدن على امتداد الإمارة.

ويعد العمل الفني والذي يحمل عنوان «ترنيمة 11» للفنانة هجرة وحيد، من أكثر أعمالها طموحاً، حيث يتعمق العمل في اهتمامات الفنانة المتواصلة والتزامها الراسخ تجاه إعادة تصور مستقبلنا كمساحة خالية من الحدود، ويتكون العمل من عمل تركيبي صوتي متعدد القنوات، وغرفة مخروطية بيضاء وباب صغير مكتوب على جانبه لوحة «الرجاء خلع الحذاء»، تدخل لتجد بأن اللون الأبيض هو السائد في الغرفة من الداخل أيضاً، تجلس على كرسي طولي ممتد حول هذه الغرفة الصغيرة التي تحتوي على مساحة طولية باتجاه الأعلى، والتي تدفع المشاهد أو الزائر لرفع نظرة إلى الأعلى لرؤية الفضاء الخارجي من خلال بعض الشبابيك العلوية، وبنفس الوقت تستمتع بأصوات الأغاني وأنماط موسيقية عبارة عن ترانيم تجسد دور المرأة في المجتمع. ولاتزال تلك الأغاني كثيرة التداول بين الناس ويتوارثها الأجيال. و

هناك 6 أغانٍ تصدح في المكان تباعاً من خلال سماعات ومكبر صوت يجعل من الصوت وكأنه حقيقي ومحسوس وقريب من الزائر، وتعتبر كل أغنية أو مقطوعة موسيقية لها قصة خالدة تذكرنا بدور المرأة في الأحداث العالمية.

كما تشارك الفنانة بشرى خليلي، بمجموعة من أعمالها الفريدة. يعد بينالي الشارقة منصة دولية للعرض والتجريب لفنانين من المنطقة وخارجها. منذ عام 1993، قام بينالي الشارقة بتكليف وإنتاج وتقديم أعمال تركيبية عامة ضخمة، وعروض أداء، وأفلام لفنانين من جميع أنحاء العالم، مما جلب مجموعة واسعة من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية والمنتجين للمجتمعات في الشارقة.