مهرجان الشارقة للثقافة والناس 23 الجاري

المصدر: (الشارقة ـــ البيان )

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تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس في حديقة القرائن 2 في الشارقة في 23 فبراير الجاري بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة الشريك الاستراتيجي وتستمر أربعة أيام.

وأوضحت لطيفة الدرمكي نائب مدير إدارة المكتب الثقافي والإعلامي في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس، أن المهرجان يقدم عدداً من الفعاليات الثقافية والترفيهية الفنية والتوعوية المتنوعة، بهدف تفعيل الشراكات المجتمعية والفعاليات المتميزة لدى المكتب والمؤسسات المجتمعية، وإيصالها إلى أماكن تواجد العوائل والأسر في الإمارة إلى جانب دعم الحراك الثقافي في المجتمع.

من جانبها أكدت مريم المشرخ رئيس قسم الفعاليات في البلدية الدور البارز في تعزيز ودعم جميع الفعاليات والمهرجانات من خلال التعاون المستمر والتنسيق المشترك مع جميع الجهات الحكومية لنجاح الفعاليات وتميزها وتألقها، مشيرة إلى حرص البلدية على توفير الحدائق وتقديم الدعم والمشاركة بفعاليات وورش تُثري أجواء المهرجان.