مكتبة محمد بن راشد تستضيف حفل توقيع كتاب «التنظيم القانوني للشركات العائلية»

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف مكتبة محمد بن راشد، بعد غدٍ، فعالية توقيع كتاب «التنظيم القانوني للشركات العائلية»، للدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة؛ وذلك بحضور ممثلي بعض الشركات العائلية في دولة الإمارات، وقانونيين من عدة مؤسسات حكومية وخاصة.

وتتضمن الفعالية، جلسة حوارية، يديرها الإعلامي مروان الحل؛ حيث يناقش مع المؤلف الدكتور طارق الحجيري، أبرز موضوعات كتابه، والواقع العملي للشركات العائلية في الإمارات والتحديات المختلفة التي تتعرض لها، بالإضافة إلى طرح رؤى لأبرز الخطوات في تنظيم إدارة الشركة وملكيتها، وانتقالها إلى الأجيال القادمة من أفراد العائلة الواحدة.

وشارك الحجيري، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للأعمال العائلية والثروة الخاصة، الذي يقود أكثر من 2.3 تريليون دولار من الثروة الخاصة، إلى جانب منصبه كنائب أول للرئيس - الشؤون القانونية، في سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFCA) منذ عام 2016، في تطوير استراتيجيات قانونية مختلفة للقطاعين العام والخاص، وعمل بشكل وثيق مع الدوائر المحلية والاتحادية، كما أسهم في تطوير التشريعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.