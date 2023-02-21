«طيران الإمارات للآداب» يحتفي بالفائزين بمسابقة «كتاب في صندوق»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، عن الفائزين في الدورة الأولى من مسابقة «كتاب في صندوق»، التي تُنظمها المؤسسة، بالتعاون مع مدرسة أركاديا، في حفل مميز خلال الدورة الخامسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب.

وشجعت المسابقة كافة الطلبة من المرحلة الابتدائية بمدارس الدولة ، لاختيار كتاب أو مشهد أدبي مميز، والتعاون في صنع ديوراما، الفن الإبداعي لتجسيد الواقع بطريقة مصغرة، باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وفازت مدرسة بريستين الخاصة، صف 1A عن تمثيل كتاب «مع نمو شجرة البلوط»، للكاتب جي براين كاراس، بينما فازت المدرسة الدولية المتحدة الخاصة، الصف 1 لوتس، عن تمثيل كتاب «أسد المكتبة» للكاتبة ميشيل كنودسن.

كما فازت مدرسة بريستين الخاصة، صف 2D، عن تمثيل كتاب «جميعهم رأوا قطة» للكاتب بريندان وينزل.

وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب: «أعتبر نفسي قارئة شغوفة، وأستمتع بكافة أنواع الكتب، لكن تمتاز كتب الأطفال بتجربة آسرة وماتعة، لا يضاهيها أي نوع آخر من الكتب، إذ عثر الكتّاب المخصصون في أدب الأطفال التركيبة المثالية من الصور والكلمات التي تحفز خيال الأطفال، وتعزز حب القراءة لديهم على مدى الحياة، وفي هذا الإطار، تسعى مسابقة «كتاب في صندوق»، إلى تشجيع الأطفال على اختيار كتاب أو جزء معين من كتبهم المفضلة، والتعاون في تمثيله بشكل جمالي وإبداعي ومستدام.

يُعد الورق المقوى، ببساطته ومحدوديته، الطريقة الأمثل لتحفيز الأطفال على التفكير خارج المألوف، وللحكم على مشاركاتهم بشكل دقيق».