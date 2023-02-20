موسم الفنون في «تشكيل»... معارض وورش وجلسات فنية

المصدر: دبي ـــ البيان

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يزخر موسم الفنون في مركز تشكيل 2023 بمعارض للأعمال الفنية الجديدة وورش حصرية، وأنشطة وفعاليات جذابة لجميع الأعمار، تهدف كل منها إلى إشراك المجتمع الفني الإماراتي في دبي والارتقاء به، بالتزامن مع احتفال تشكيل بمرور 15 عاماً على تأسيسه.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يشهد مهرجان سكة للفنون والتصميم 2023، وهو معرض يقام بين 24 فبراير و5 مارس في المنازل التي تم تجديدها في حي الفهيدي التاريخي، ويضمّ أعمالاً للفنانة آنيا بامبيرغ، ويأتي تتويجاً لأول برنامج إقامة فنية فردية في «تشكيل». وأقامت بامبيرغ إقامة قصيرة الأمد بإرشاد ذاتي في المنزل رقم 10 في تشكيل، لتتوّج إقامتها بمعرض مستوحى من مفهوم الاستدامة وموضوع المياه. ويُعدّ حيّ الفهيدي المقرّ الثاني لمركز تشكيل، والذي شهد إطلاق أول برنامج إقامة فنية فردية في عام 2021، وسيكون معرض بامبيرغ مفتوحاً لزيارة الجمهور مجاناً، من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً يومياً.

ومن المنتظر كذلك أن يشارك أعضاء آخرون من تشكيل في مهرجان سكة للفنون لهذا العام، بمن فيهم عبد الله لطفي وأسماء باقر، وناتاليا كونفورتي وليا شتايلين ومايك أرنولد وفيكتور سيتالي. ويدعو المهرجان زواره إلى عدم الاكتفاء بمشاهدة الأعمال المعروضة، وإنما الاطلاع أيضاً على مساحات العمل اليومية للفنانين التي ستكون مفتوحة حتى الساعة 10 ليلاً يومياً. وبوسع الزوار، قبل مغادرة الحي التاريخي، الانضمام إلى أي من الجلسات التي تقام في فناء البيت رقم 10، أو شراء هدية من مجموعة الأكسسوارات والأدوات المنزلية ذات الأسعار المعقولة من متجر الموسمي، الذي يتيح للزوار خصماً حصرياً، قدره 15 % على جميع المنتجات.

وشجّعت ليسا باليتشغار نائب مدير مركز تشكيل، الزوار على التفاعل مع الجوانب المتنوعة للموسم الفني، قائلة إن «هدفنا كل عام، يتمثل في خلق المزيد من المساحات التي يمكن للمقيمين والزوار في دولة الإمارات، الوصول إليها للتفاعل مع الفن والإبداع فيه، سواء من خلال المشاركة في معارض مثل سكة، أو حضور الورش في مقرنا الرئيس، أو المشاركة في معارض تشكيل الفنية».

من جانب آخر، بدأ تشكيل منذ 12 فبراير، استضافة عدد من الورش والجلسات الفنية للأطفال واليافعين والكبار، في مقره الرئيس بمنطقة ندّ الشبا. ويمكن لكل من المبدعين المعروفين والناشئين، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في عمل تجاري، وذلك في الجلسات التي يقودها كل من نائب مدير مركز تشكيل ليسا باليتشغار، وكريس هايوود محامي العلامات التجارية المؤهل والمعتمد في دبي. وسيشهد يوم الأحد 5 مارس، فرصة مجتمعية مثيرة لتشكيل لأخذ الأعمال الفنية الإبداعية إلى الخارج، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس المركز. وتُعدّ هذه فرصة ذهبية، يُسمح للمبدعين خلالها بالالتقاء والإبداع داخل المكان وحوله.

كذلك يدعو تشكيل المقيمين والزوار في دولة الإمارات، إلى زيارة حفل افتتاح معرض «عدّ الأوراق»، الذي يجمع أكثر من 40 عملاً فنياً جديداً لألونسا غيفارا، ويقام في «ذا يارد» بحيّ السركال أفنيو، يوم الأحد 26 فبراير الجاري. ويتوج هذا المعرض إقامة ألونسا التي استمرت 10 أشهر في تشكيل، حيث ابتكرت مجموعة أعمال فنية أصلية، وأقامت ورشاً، وأصبحت جزءاً من مجتمع فناني تشكيل في دولة الإمارات.