400 عنوان لمركز أبوظبي للغة العربية في «مسقط الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي – البيان

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يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في الدورة الـ 27 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي تقام فعّالياته في العاصمة العمانية خلال الفترة من 22 فبراير الجاري إلى 4 مارس المقبل، بمشاركة 826 دار نشر من 32 دولة.

يستعرض المركز أكثر من 400 عنوان من إصداراته لمبدعين وكتّاب محليين وعرب وكتب صادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة، إلى جانب تسلّيط الضوء على أبرز مستجدّات مشاريعه المختلفة بمجالات النشر والترجمة.

استراتيجية

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تواكب مشاركتنا في معرض مسقط الدولي للكتاب 2023 استراتيجية المركز لترسيخ جهوده ودوره في مدّ الجسور الثقافية مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات والمعارض والمهرجانات الثقافية والمحلية من حول العالم، بما يدعم تعزيز مكانة اللغة العربية والتعريف بإبداعاتها من جهة أخرى. كما وتترجم هذه المشاركات سعيه الحثيث والمستمرّ لدعم الحراك الثقافي في المنطقة، والمساهمة في تعزيز صناعة النشر، واستكشاف المزيد من الفُرص والأفكار الملهِمة الخاصّة بهذا القطاع».

يُشارك المركز في المعرض بإصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، الذي زوّد المكتبة العربية بإنتاجات ضخمة كمّاً ونوعاً مترجمة من 21 لغة من لغات العالم. ويهدف هذا المشروع إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده أبوظبي، إلى جانب تقديم خيارات واسعة أمام القارئ العربي، وتعويض النقص الكبير الذي تعاني منه المكتبات في المنطقة في المجالات المعرفية كافّة.

ونجح معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته العام الماضي في استضافة 27 دولة، وضمّ برنامجاً حافلاً بالفعّاليات والأنشطة، ما بين ندوات وجلسات حوارية ومحاضرات وأمسيات وتوقيع كتب وغيرها من الأنشطة الثقافية الموجّهة لمختلف الأعمار. ويُعدّ المعرض ملتقى ومنتدى ثقافياً وفكرياً وأدبياً مهماً.