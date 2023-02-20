طيران الإمارات تحتفي بـالتنوع في «اليوم العالمي للغة الأم»

المصدر: دبي ـــ البيان

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تسلط طيران الإمارات الضوء على مجموعة واسعة من اللغات التي يتحدث بها أفراد أطقم الطائرات متعددو الثقافات، وعلى موقعها الشبكي الشامل والمفصل المترجم إلى 28 لغة، بالإضافة إلى المكتبة الواسعة بمختلف اللغات المتوافرة في نظام الناقلة للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، وذلك احتفالاً بـ«اليوم العالمي للغة الأم»، وهو يوم يونسكو الذي يكرم أهمية التنوع الثقافي واللغوي للمجتمعات المستدامة ويصادف 21 فبراير من كل عام.

ويستمع ركاب كل رحلة من رحلات طيران الإمارات عبر الإعلان الترحيبي على متن الطائرة لبيانات عن عدد أفراد الطاقم وجنسياتهم واللغات التي يتحدثون بها. وتحرص طيران الإمارات على توظيف أفراد متعددي اللغات، لأن التواصل مع الركاب بلغاتهم الخاصة يمثّل جانباً أساسياً من الضيافة المتميزة للناقلة. وينحدر أفراد أطقم طيران الإمارات من أكثر من 130 دولة ويتحدثون معاً أكثر من 70 لغة. ويوفر الموقع الشبكي emirates.com معلومات شاملة عن مختلف جوانب تجربة طيران الإمارات، ويمكن للعملاء الاطلاع على المحتوى بـ28 لغة مختلفة بنقرة بسيطة.

ويتضمن نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي محتوىً ضخماً بأكثر من 40 لغة، من الأفلام إلى المسلسلات التلفزيونية والموسيقى والشعر وبودكاست كما يوفر مكتبة تحتوي على أكثر من 1900 فيلم بلغات متعددة.

500 حلقة

ويقدم النظام، للذين يفضلون مشاهدة بودكاست أو مسلسل تلفزيوني، أكثر من 500 حلقة من المسلسلات التلفزيونية العربية وبرامج من 29 قناة تلفزيونية من الهند وباكستان. كما يوفر العديد من المسلسلات الكوميدية والدرامية الشهيرة باللغة الإنجليزية مع مجموعة متنوعة مدبلجة بلغات عدة، ومن ذلك الإيطالية والإسبانية واليابانية وغيرها.

ويوفر النظام الترفيهي لهواة الموسيقى والأغاني نحو 40 ألف أغنية بمختلف اللغات، التي تشمل الكورية والفلبينية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والماندرين والكانتونية، وكذلك البولندية والروسية والأوردية والبنجابية والهندية والسنهالية والتاميلية والماليزية والتايلندية والتركية وغيرها.

وتلتزم طيران الإمارات، التي تعد أكبر ناقلة دولية في العالم وتخدم 140 وجهة في القارات الست، بالتنوع الثقافي واللغوي، وتراعي الفروق الدقيقة للثقافات المختلفة على متن الطائرة بعدة طرائق، من تقديم المأكولات المستوحاة من المنطقة إلى احترام الأعراق المختلفة، مثل الصيام أو فترات اتباع نظام غذائي نباتي، إلى الاحتفال بالمناسبات الخاصة على متن الطائرة في عيدي الفطر والأضحى المباركين، وشهر رمضان الكريم، وعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية ورأس السنة القمرية ومهرجان أكتوبر وديوالي.