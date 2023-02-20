«فزاع لليولة» تتوج فارس الميدان 3 الشهر المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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يترقب الجمهور يوم 3 مارس المقبل، لمعرفة هوية بطل النسخة الـ 23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 18 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك مع حجز زايد المري بطاقة التأهل الثانية في الحلقة العاشرة، ليضرب موعداً في المشهد الختامي مع علي العزيزي في منافسة متكافئة الحظوظ من أجل الظفر بـ «كأس فزاع الذهبي».

جاء تفوق زايد المري بعدما حقق 60 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام عبدالله بالهلي الذي حقق 20 علامة، ليصعد اليويل المشارك من دبي إلى النهائي، وذلك في حلقة حضرت فيها الإثارة والندية والتقارب في المستوى خلال مجرياتها.

استعرض المشاركان مهاراتهما في أداء اليولة، حيث امتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها في مختلف جوانب المشي وفرّ السلاح والتناغم مع الإيقاع، لينالا إشادة خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، وجاء تصويت الجماهير لصالح المري من خلال تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية الذي يمتد طوال مدة الحلقة، ليكسب المري 25 علامة كانت فاصلة في ترجيح كفته للتأهل.

وفي مسابقة «شو بالصورة»، التي يتم فيها عرض صور من التراث الإماراتي، لم يجب أي منهما بشكل صحيح، فلم يحصلا على الـ 20 علامة المخصصة للمسابقة.

وواصل زايد المري التألق في مسابقة السباحة التي تقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، ليكسب الـ 10 علامات بعدما أنهى مسافة السباق بثبات.

وعزز المري رصيده بالفوز بمسابقة الرماية، وهي التي يقوم بها المتنافسان بالجري لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان، ثم التقاط سلاح السكتون وإصابة الأهداف، ليكسب المري 20 علامة إضافية.

وفي مسابقة عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد، قدم كل من المري وبالهلي أداءً تميز بجودة العد وحسن الأداء، إلى جانب نجاحهما بالإجابة على السؤال الذي يلي عملية إلقاء القصيدة، قبل أن يحصل المري على الـ 10 علامات الخاصة بالمسابقة.

وجاء سباق الركض بالهجن ليكون الأكثر حماساً وتقارباً هذا الموسم بعدما قطع المتسابقان أكثر من ثلاثة أرباع مسافة السباق البالغة 2 كلم دون أن يتقدم أحدهما على الآخر، قبل أن يحسم بالهلي الفوز بالأمتار الأخيرة وينال 20 علامة.

برامج وعروض

شارك الشاعر خليفة بن مصبح الكعبي، ضيفاً للحلقة العاشرة، وهو الذي يعتبر من المواهب التي تألقت في العديد من البرامج والعروض ومنها برنامج البيت، ليسجل ظهوره الخامس على مسرح الميدان، وقال: أشكر القائمين على بطولة فزاع لليولة، لأنها من البطولات التي تهتم بالتراث وتقدمه بقالب مميز، وتدعم الشباب للتمسك به.

وأكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الحلقة العاشرة شهدت واحدة من أقوى التحديات هذا الموسم، وذلك مع الطموح الكبير من أجل التأهل إلى النهائي، ومنه تحقيق حلم الفوز بكأس فزاع لليولة، الذي يعتبر مقصد الشباب وحلمهم في بطولة نسعى من خلالها لتسليحهم بمهارات الموروث الشعبي والتراث الوطني الأصيل.