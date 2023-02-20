مجلة السينما العربية تعود ضمن «مهرجان برلين»

المصدر: دبي ـــ البيان

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يواصل مركز السينما العربية واحداً من نشاطاته البارزة في المحافل السينمائية الدولية بإصدار العدد 18 من مجلة السينما العربية ضمن الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي تستمر فعالياته حتى 26 فبراير الجاري.

ويتضمن العدد تعريفاً بأحدث الأعضاء المنضمين إلى لجنة التصويت في جوائز النقاد للسينما العربية، وعبر المجلة يستمر المركز في حملتيه للاحتفاء بالسينما الفلسطينية والنساء العربيات المؤثرات في صناعة السينما، ويلقي الضوء على أهم الأفلام العربية في المهرجانات العالمية شتاء 2023 والتي تشمل مهرجانات برلين وروتردام وسندانس، إضافة إلى ملف أهم الأعمال السينمائية العربية لعام 2022، وتقرير إحصائي عن تطورات صناعة السينما العربية خلال آخر 5 سنوات في مجالات الإيرادات ومبيعات التذاكر ودور العرض وإنتاج الأفلام ومنصات الفيديو للمشتركين.