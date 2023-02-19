أحد أبرز «مشاهير التواصل» سيرجي كوسينكو: دبي ملتقى الثقافات وواحة الإبداع والرفاهية

المصدر: دبي-البيان

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أكد سيرجي كوسينكو، والذي يصنف كونه في صدارة المدونين والمؤثرين العالميين، حيث يتابعه 5.9 ملايين شخص على إنستغرام ولديه قناة شهيرة على يوتيوب، أن دبي أصبحت مدينة عالمية مفضلة لدى جميع المبدعين والمستثمرين، لكونها تتمتع بمقومات مثالية لا تتوافر في أماكن عديدة، وأهمها: لقاء وتواصل وتفاعل جميع الثقافات، توفر أهم التقنيات الرقمية والتكنولوجية العصرية، البنية التحتية الرفيعة المستوى، الأمن والأمان، الحياة الفاخرة والرفاهية. كما أوضح كوسينكو أنه في صدد إنجاز سلسلة من المحتوى الشيق تروي ملامح جماليات الحياة في دبي وتميز المدينة بوصفها أفخر وأفضل أماكن العمل والإقامة والراحة والإبداع في كافة مناطق وقارات عالمنا، حيث ستتضمن هذه الفيديوهات أحاديث وانطباعات لأبرز مشاهير الفن والإبداع الدوليين وأيضاً المؤثرين والنجوم ورجال الأعمال، يحكون فيها عن تجاربهم وقصصهم بشأن تفرد لذة العيش في دبي، وسيقدمون فيها النصائح إلى الجميع حول أهمية دبي كونها أفضل مكان للسكن والعمل والعطاء، ومن ثم يشجعونهم على جعلها خيارهم الوحيد عندما يرغبون أو يفكرون بشراء عقار.

ولفت كوسينكو أنه سيحرص على تقديم هذا المحتوى الثري، بأمثل الطرق وأكثرها تشويقاً ليحقق انتشاراً عالمياً كبيراً، ويعرضه على قناته على يوتيوب، كما سيسافر، قريباً، إلى لوس أنجليس في أمريكا لإتمام الاتفاق مع منصة نتفليكس لتعرض هذا المحتوى في سلسلة خاصة.

وتابع: تمتلك دبي أنماط حياة فاخرة وأسلوب عيش ورفاهية عصريين متفردين على صعيد العالم، عبر نهج مبتكر يترجم انسجامه وتناغمه مع روح مدينة دبي المبدعة، توفره أنماط الحياة في المدينة، وجميع قطاعاتها، إذ أصبحت حاضرة عالمية للإبداع والأعمال والعيش، تقصدها مختلف الجهات. وهو ما جعلها تغدو وجهة لأهم شركات الترفيه العالمية المتخصصة بتحفيز الإبداعات العصرية وأنماط الحياة الفاخرة، إذ تستحضر أحدث الابتكار في مفاهيم الفخامة والرفاهية، لتوفر مساقات حياة مرفهة سمتها الإبداع، وهو ما دفعه، كما قال، إلى أن يعلن، أخيراً، خلال حفل عالمي نظم على متن أحد اليخوت الفاخرة في «دي مارينا في الخليج التجاري» بدبي، وحضره رجال أعمال و80 نجماً من أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي في العالم، انطلاق مشروعات وأعمال ضخمة لـلشركة التي أسسها ويديرها، وهي «حبيبي العقارية»، مستندة إلى محفظة استثمارية (مبدئية) قدرها 50 مليون دولار (190 مليون درهم).

وقد أنجزت الشركة في هذا الحفل صفقة بيع مهمة تعد استهلال أعمالها الضخمة في دبي، ويبلغ قدرها 6 ملايين دولار، تم عبرها بيع وشراء صروح إبداعية من أهم المطورين العقاريين الرئيسيين في دبي بمنطقة الخليج التجاري في دبي. وشهد الحفل، أيضاً، شراء أحد المستثمرين البارزين من الشركة، طابقاً كاملاً ضمن مجمع سكني راقٍ. وقد شهد الحفل نفسه، حضور أهم نجوم إنستغرام في العالم: ومنهم: كارينا نيجاي وآنا كانيوك وميلانا كوروليفا وساشا بيلير وألكساندر وأوليانا بيلوفا وأنار دريمز وديا كنزر.

جدير بالذكر، أن سيرجي كوسينكو سيحرص على تعزيز سلاسل المحتوى التي تحكي عن تميز دبي، في الفترات المقبلة، بوصفها وجهة إبداع ومقراً نوعياً للترفيه. ويأتي ذلك في ظل نمو أعمال شركة «حبيبي» وتوسعها بدبي في الفترة الأخيرة، حيث لديها اتفاقات ومشروعات مشتركة مع أبرز المطورين العقاريين، مثل: «أمنيات» و«سيليكت غروب».