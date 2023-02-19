«النمرود» تفتتح مهرجان المسرح الخليجي غداً

المصدر: الشارقة ـــ وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الاثنين بأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بمشاركة ستة عروض مسرحيَّة، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، وهي «الهود» من السعوديَّة، و«يا خليج» من البحرين، و«زغنبوت» من الإمارات، و«عنقود العنب» من الكويت، و«غجر البحر» من قطر، و«سدرة الشيخ» من سلطنة عمان.

ويفتتح المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة بمسرحيَّة «النمرود»، التي ألفها صاحب السمو حاكم الشارقة (2008)، وتصنف ضمن المسرحيات التاريخيَّة، التي تتناول قصص وأحداث الماضي لتسقطها على الحاضر.

وتقدم المسرحيَّة برؤية إخراجيَّة جديدة في افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، حيث سيؤديها طلاب أكاديميَّة الشارقة للفنون الأدائيَّة، تحت إشراف البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي للأكاديميَّة، وبمشاركة مجموعة من الفنانين والتقنيين من مختلف أنحاء العالم.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها طلاب الأكاديميَّة التي تأسست في العام 2019 في حدث مسرحي دولي بهذا الحجم.

وتعد مسرحيَّة «النمرود» من أشهر عروض المسرح الإماراتي وأكثرها طوافاً دولياً، وبعد تقديمها للمرة الأولى في الدورة الثامنة عشرة لأيام الشارقة المسرحيَّة (2008)، عرضت في بلدان عربيَّة وغربيَّة عدة، مثل سوريا (2008)، ولبنان (2009)، وتونس (2010)، ومصر بالقاهرة والإسكندريَّة (2011)، ثم في أيرلندا، والمجر، في عام 2012، ورومانيا في 2010، وإسبانيا (2016)، وألمانيا (2014)، والسويد (2017)، وكندا (2018)، وروسيا (2019).

ووصفت المسرحيَّة بــ «السفارة الثقافيَّة والمسرحيَّة المتنقلة»، في إشارة إلى ثراء موضوعها الإنساني، وتعدد وتنوع طاقمها الفني والتقني، ولجولاتها المتعددة في خريطة العالم، وقد ترجم نص المسرحيَّة إلى اللغات: الإنجليزيَّة، والفرنسيَّة، والإسبانيَّة، والروسيَّة.