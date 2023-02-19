سوق السبت في واحة العين.. وجهة ترفيهية وثقافية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يشكل سوق السبت بواحة العين في منطقة العين الخضراء، وجهة عائلية استثنائية وجميلة تجمع مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار للاستمتاع بأجمل اللحظات خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، واكتشاف مختارات من أفضل المنتجات الإماراتية، من الأزياء والمجوهرات والإكسسوار إلى جانب قائمة من أشهى المأكولات، وذلك بنكهات من مختلف أنحاء العالم، وعرض الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة العضوية. حيث تستمر فعاليات السوق، وما يقدمه من برامج حافلة من الأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق وفنون الطهي، بمشاركة عدد كبير من العلامات والمتاجر المتميزة كل يوم سبت أسبوعياً، وتستمر حتى يوم 25 مارس.

مشاريع صغيرة

ويوفر سوق السبت تجارب متنوعة تتيح لزواره العديد من الفرص الجميلة التي تتمثل في فرصة اكتشاف كل ما هو جديد أسبوعياً من خلال تغيير المنتجات المعروضة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث المشاريع الصغيرة سعياً إلى ضمان تقديم تجربة فريدة من نوعها في منطقة العين، والتي ستكون ملاذ الزوار المثالي في عطلة نهاية الأسبوع للتسوق والاستمتاع بأشهى أنواع الطعام والحلويات، إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية. كما يحظى الجمهور الزائر لسوق السبت في واحة العين بفرصة التفاعل الجميل مع عدد من الفرق الإماراتية التي تقدم الفنون الشعبية القديمة في إطار لوحات راقصة وأغاني فولكلورية من التراث الأصيل. ويبتهج الصغار بباقة من عرض الألعاب الشعبية الإماراتية، في محاولة من فريق عمل واحة العين إضفاء طابع معاصر على الألعاب التي شكلت وجدان الآباء والأجداد وما زالت تلهم الكثير منا في الوقت الحاضر، ولا يملك الزائر حينها إلا أن يرصد حماس الأطفال وحيويتهم، وهتافاتهم المرحة، واستشعار مدى أجواء الألفة والمحبة والبساطة التي كان يعيشها أقرانهم في الماضي.

معالم طبيعية

وتجدر الإشارة إلى أن واحة العين المدرجة على قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي، والتي تتولى دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة الإشراف على تطويرها وتحديث تجربتها التراثية الثقافية، تتكون من مناطق عدة توفر كل منها برامج متنوعة وأدوات تفاعلية وتعريفية للزوار ترتبط فيما بينها بممرات مخصصة لجولات الزوار يستكشفون من خلالها أبرز المعالم الطبيعية للواحة والطراز المعماري الفريد لمبانيها ومرافقها.