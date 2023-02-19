«عندما كانت الأرض مربعة».. مشاهد قصصية بين الحقيقة والخيال

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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بعد مسيرة إبداعية للكاتبة لولوة المنصوري، أتت المجموعة القصصية «عندما كانت الأرض مربعة» التي ترصد كل ما يدور حول القبر، وتحمل معاني ودلالات عميقة.

وتتميز المجموعة بأسلوب إبداعي في السرد، يرصد القبور بأنواعها الأسطورية المتخيلة تارة، والغيبية تارة أخرى، وتطرح القصص بشكل خرافي رؤى وأفكاراً متنوعة، وقصصاً مدهشة بأبعادها ومعانيها من باطن الأرض إلى أقاصي السماء.

أسلوب

تكتب لولوة بإبداع لغوي مدهش، يضيء على المناطق الخفية للمشاعر والأمكنة والمجتمع، وكأنها تستثمر بذكاء تأملاتها الفكرية وتستشرف بأسلوب يعتمد على المرويات الشفهية والأمثال والموروث القصصي من خلال كل قصة تكتبها، وبأسلوب شعري يناسب كل قصة على حدة مع مراعاة اختلاف كل فكرة، حسب الرؤى الممكنة.

ويلاحظ القارئ بالتتبع في الأمكنة التي تدور فيها القصص حيث الجبال الصخرية والبيوت الشعبية والساحل دوراً هاماً حول معاني القبر، وتتضمن المجموعة دلالات ومعاني عن الآثار والأساطير الشفهية والأمثال القديمة في الطرقات الجبلية والوديان والقمم والبيوت.

تأخذنا لولوة المنصوري عبر «عندما كانت الأرض مربعة» إلى عوالم إبداعية قبل الموت وبعده، متخذة من القبر أساساً ترتكز إليه المجموعة من حيث الوحشة والعذوبة والإنسانية.

قصص مخفية

كما حرصت المنصوري على تقديم المشاهد القصصية بين الحقيقة والخيال، وسلطت الضوء في مجموعتها على المقابر الأثرية، والنقوش، وما تحمله من قصص مخفية.

تحتوي المجموعة القصصية «عندما كانت الأرض مربعة» على 18 قصة قصيرة متخيلة، نذكر هنا بعض عناوينها: «تحت سرير براغ» و«أرض الخردل» و«باب الطين» و«حبو بعيد» و«الحرب على دائرة الأرض» و«حجر الضريح» و«نوستالجيا» وغيرها من القصص.