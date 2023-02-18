محمد الشرقي يشهد افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما ويشيد بأهدافه

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المشاريع الثقافية في رفع وعي المجتمعات وتطورها، وأهميتها في دعم قطاع الثقافة والفنون بالدولة والارتقاء بها نحو آفاق العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ سلطان بن صالح بن حمد الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع العمل المسرحي عامة، وفنّ المونودراما خاصة، واهتمام حكومة الفجيرة بإبراز المبادرات التي تدعم النهوض بالمسرح، وتبرز قيمه الاجتماعية والإنسانية المختلفة، والارتقاء بالفنون الأدائية على مستوى العالم.

وألقى سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس المهرجان، خلال الحفل كلمة رئيسية، أكّد فيها أن المهرجان أضحى علامة فارقة في المنطقة العربية والعالم في قطاع المسرح، لما قدمه على مدار عشر دورات من إسهامات واضحة دعمت الفنون الأدائية وساهمت في انتشارها عالميًا.

كما ألقى توبياس بيانكوني المدير العام للهيئة الدولية للمسرح، كلمةً أشاد فيها بجهود حكومة الفجيرة في دعم قطاع المسرح، وفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح على المستوى العالمي، مؤكّدًا أنّ هذه الاستضافة تشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المسرح في المنطقة العربية والعالم.

ثم ألقى الفنان السوري جمال سليمان كلمةً نيابةً عن ضيوف المهرجان، أكّد فيها أنّ مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما جدّد للمسرح مكانته السّامية، وموقعه الأوّل بين الفنون الإنسانية، ليجمع العالم على أرض الفجيرة، ويدفع المشهد المسرحي نحو آفاق متجدّدة من الطرح والعمل الجاد.

وتضمن حفل الافتتاح عرضًا غنائيًا راقصًا بعنوان "الفجيرة في عيون الرحالة"، قدمته فرقة إنانا السورية للمسرح الراقص، والذي استعرض عبر لوحاته الغنائية والأدائية قصة الفجيرة في عيون المؤرخين والرحالة عبر التاريخ ومراحل تطورها عبر العصور وأبرز الملامح الاجتماعية التي مرّت بها.

ويستمر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما خلال الفترة من 17 ولغاية 24 فبراير الجاري بحضور 500 ضيف وفنان وأبرز الشخصيات الرائدة في مجال الفنون الأدائية والمسرح من مختلف دول العالم، وبعروض مسرحية من 30 دولة، يقدمها أهم فناني مسرح الممثل الواحد.

كما يتضمن خلال الفترة من 20 - 24 فبراير الجاري استضافة إمارة الفجيرة لأول مرة عربيًا لفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وقمّة المسرح، لبحث ومناقشة أهم قضايا المسرح المعاصر وتحديات قطاع الفنون الأدائية في العالم.

حضر الحفل سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمع من الفنانين والمسرحيين من الوطن العربي والعالم وعدد من المدراء والمسؤولين بالفجيرة.