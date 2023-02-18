«بين السطور» يستضيف الشاعر السعودي جاسم الصحيح

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الحلقة الرابعة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، الذي يعرض كل سبت في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الشاعر السعودي جاسم الصحيح المهندس الميكانيكي الذي أحب الشعر وانشغل بكتابته وقدم تجربة شعرية مختلفة ومميزة.

وفي فضاءات مكتبة محمد بن راشد، تحاور الإعلامية بروين حبيب ضيفها في الحلقة الرابعة من البرنامج، في جملة نقاشات نتعرف من خلالها إلى الكلمة، والشعر والإحساس، لنقف على تجربة الشاعر السعودي جاسم الصحيح الغزيرة والغنية، وسيجيبنا عن سؤال مهم وهو: هل انتهى زمن الشعر في عصر التيكتوك؟ وهل فقدنا التوق إلى الكلمة الجميلة.

من جهة أخرى، سيطلق الشاعر جاسم الصحيح مفاجأته في الحلقة وهي قصيدة رائعة عن دبي المدينة الساحرة التي أغرته بالكتابة عنها.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.