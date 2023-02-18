«سمرات» دبي أوبرا على شاشة سما دبي

المصدر: دبي - خلود حوكل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبث قناة سما دبي في تمام الساعة العاشرة والنصف، الليلة الأمسية الشعرية التي أحياها الشاعران حامد زيد وفيصل العدواني ضمن «سمرات» مسرح دبي أوبرا، أمس.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القناة على دعم القصيدة النبطية أحد دعائم الموروث في الإمارات والخليج.

وقال حامد بن كرم مدير أول البرامج في قناة سما دبي، إن نقل هذه الأمسية عبر محطة سما دبي ومنصة أوان هو جزء من اهتمام و سعي القناة لدعم المحتوى الإماراتي والخليجي، حيث يعتبر الشعر النبطي ركيزة أساسية في هذا الموروث الشعبي. وأضاف: تسعى قناة سما دبي من خلال خارطة برامجها المتنوعة أن يتواجد الشعر ضمن أجندتها في كل عام، وتأتي تغطية الأمسية الشعرية التي تجمع بين الشاعرين حامد زيد وفيصل العدواني، على مسرح دبي أوبرا من خلال «سمرات»، حيث يمتلك هذان الشاعران جماهيرية واسعة وتحظى قصائدهما بانتشار واسع بين محبي الشعر على المستوى الخليجي والعربي.