«لا سكالا» تفعّل خدمة البث المباشر

المصدر: ميلانو - رويترز

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أطلقت دار الأوبرا الإيطالية لا سكالا خدمة بث تسمح بمشاهدة عروض الأوبرا والغناء والباليه بها عبر الإنترنت، وذلك في مسعى لزيادة قاعدة مشاهديها حول العالم. وقالت دار الأوبرا الشهيرة في ميلانو في بيان إن أول حفل موسيقي مباشر سيبث على «تلفزيون لا سكالا» اليوم السبت بعزف ثلاث سيمفونيات لموتسارت لدانييل بارينبويم.

وبتذاكر تتراوح أسعارها بين 2.9 يورو و11.9 يورو (بين 3.1 دولارات و12.7 دولاراً)، يمكن للمشتركين هذا العام الاختيار من بين سبعة عروض أوبرا مباشرة وتسع حفلات وثلاثة عروض باليه. وقالت الدار إن الخدمة تستهدف «الجمهور العالمي الذي لا يمكنه الحضور شخصياً إلى المسرح لكنه يرغب في متابعة العروض»، مضيفة إنها تأمل في استقطاب الشبان والطلاب، بالإضافة إلى جذب محبي الأوبرا الأكبر سناً.

بدأت خدمة البث عبر الإنترنت الثلاثاء الماضي بعرض أوبرا «ذا سيسيليان فيسبرز» للمؤلف الموسيقي الإيطالي جيوسيبي فيردي بقيادة المايسترو فابيو لوسي.