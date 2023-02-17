«سما العين غاليري».. لوحات فنية تدمج بين المادي والرقمي

المصدر: العين - البيان

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استضاف «سما العين غاليري» حدثاً فنياً يعتبر الأهم من نوعه للوحات الفنية التي تجمع بين فن العالم الرقمي والمادي وذلك بالتعاون مع آرت أنتيكس.

أقيم الحدث تحت رعاية الشيخ حميد بن خالد القاسمي ومحمد البنا، وتم عرض لوحات رقمية وأعمال فنية مادية تبهر الأبصار وتسلط الضوء على عالم الفن المادي والرقمي الذي يعتبر بمثابة الجسر الرابط بين عالم التشفير الرقمي والفن.

وتم خلال الحدث عرض لوحة فنية سلطت الضوء على الذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة للعامة بعد إسدال الستار عنها في إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى أربع لوحات رائعة للأسطورة بابلو بيكاسو، اثنتين منها عبارة عن رسم بالحبر على الورق.

حضر الحدث الفني مجموعة من كبار الشخصيات والمشاهير والفنانين ووسائل الإعلام والمؤثرين الاجتماعيين الذين أعربوا عن سعادتهم عن هذا الاندماج المستقبلي لعالمي الفن المادي والرقمي.

وفي هذا الإطار علق صموئيل زكري، المدير الإداري لـ«سما العين غاليري» قائلاً: تمثل هذه اللوحات جسراً بين العالم الرقمي والمادي فنحن نعتقد أن تقديم هذا النوع من الفن سيساعد العديد على إظهار إبداعاتهم من خلال تزويد الناس بفرصة لرؤية الفن المتطور والتفاعل معه، ليصبحوا أكثر وعياً بإمكانيات التكنولوجيا والطرق الجديدة التي يمكنهم من خلالها إنشاء إبداعهم وإطلاق العنان له.