«ميامي الكويتية» في القرية العالمية 26 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تحيي فرقة ميامي الكويتية، حفلاً فنياً مميزاً، في القرية العالمية، 26 الشهر الجاري. وستكون حفلة فرقة ميامي في القرية العالمية، بالتعاون مع روتانا، وإذاعة الخليجية 1009، آخر حفلات الموسم 27، الذي يستمر لغاية 29 أبريل، بعد سلسلة من الحفلات الرائعة التي حققت نجاحاً مبهراً، وحظيت بإعجاب واسع بين ضيوف القرية العالمية.

وستقدم فرقة ميامي للضيوف أروع أعمالها الفنية، بما في ذلك أغنيات «بستانس» و«شيلوها شيلة» و«فيكم طرب»، و«اشلون انساك»، والتي لاقت رواجاً كبيراً على امتداد العالم العربي، كما سيستمتع عشاق الفرقة بأحدث أعمالها الفنية الشهيرة.

لمع نجم فرقة ميامي الكويتية، التي دخلت عالم الغناء في عام 1991، مع إطلاقها ألبوم «صبوحة». واشتهرت الفرقة بتقديمها أنواعاً مختلفة من الأغاني، إضافة إلى أغانيها الشهيرة الخاصة، بما فيها الأغاني الوطنية، والرياضية وأغنيات بعض مقدمات المسلسلات والبرامج التلفزيونية الشهيرة، إلى جانب الأغاني التراثية التي تم إعادة تسجيلها بأسلوب الفرقة المميز والناجح.