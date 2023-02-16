«إرثي» والمصممة عزة فهمي يتعاونان لتعزيز مهارات المصممات الإماراتيات

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرم مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة ومصممة المجوهرات العالمية عزة فهمي، شراكة ثقافية رائدة تهدف إلى دعم الجيل القادم من المصممات الإماراتيات وتمكينهن من صقل مهاراتهن في مجال الصناعات الحرفية التقليدية في المنطقة، وتسهيل وصولهن إلى الأسواق وتعزيز حضورهن فيها.

وابتداءً من نهاية شهر فبراير الجاري، تنطلق الدورة الرابعة من برنامج «أزيامي» التدريبي المخصص لرائدات الأزياء، وتستمر على مدار تسعة أشهر بالتعاون مع «استوديو عزة فهمي للتصميم»، مما يتيح لمصممات المجوهرات الصاعدات فرصة فريدة لتنمية مهاراتهن الريادية وإطلاق العنان لإبداعاتهن، تحت إشراف المصممة العالمية.

وتلعب هذه الاتفاقية دوراً مهماً في تحقيق أهداف «إرثي» لإعداد جيل المستقبل من مصممات المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز قدراتهن، وتوفير فرص الإرشاد والتوجيه لهن لتنمية أعمالهن، ومن خلال سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ستتلقى المشاركات في البرنامج تدريباً متخصصاً على تطوير مهاراتهن في تصميم المجوهرات.

جلسات

ويقدم البرنامج جلسات فردية لتدريب كل مشاركة على حدة، وتعريفها على تمارين وتقنيات مخصصة ضمن المنهاج الدراسي المحدد، لتمكين المشاركات من إدارة كافة جوانب عملية التصميم والإنتاج التي تشمل هوية العلامة التجارية والعرض والترويج والمبيعات.

ويعرِّف برنامج «إرثي» و«استوديو عزة فهمي للتصميم» المشاركات على سبل إبرام شراكات إبداعية، وعلى الممارسات الأخلاقية والمستدامة في مجال الأزياء، ويفتح المجال أمامهن للتفاعل مع نخبة من خبراء العلامات التجارية والعلاقات العامة والمبيعات والتسويق، حيث تسهم الجلسات في مساعدة المشاركات على تنمية أعمالهن من خلال الإرشاد والتوجيه في عدة مجالات رئيسة، منها التخطيط العام للأعمال، وطرق فهم التوجهات الجديدة، وإنشاء مراكز بيع فريدة للمنتجات.

تمكين المرأة

وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «إن أجيالنا الشابة من المصممات هن حارسات تراثنا المشترك وحامياته، ويتماشى تعاون (إرثي) و(استوديو عزة فهمي للتصميم) مع رؤية إرثي الرامية لتمكين المرأة من خلال الحرف اليدوية، حيث ساعد البرنامج المصممات الشابات على تعزيز مهاراتهن الفنية والوصول إلى أسواق جديدة خلال مسيرتهن نحو إنتاج أعمال فريدة ومستدامة تتبنى مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتجمع بين أصالة الحرف التقليدية وأناقة التصاميم المعاصرة».

ويعد «استوديو عزة فهمي للتصميم» مدرسة التصميم الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أطلقته المصممة عزة فهمي في عام 2013 بالشراكة مع «ألكيميا»، كلية التصميم المعاصر في فلورنسا بإيطاليا، إحدى أبرز المنصات التعليمية التي تستثمر الطاقات الإبداعية للطلاب، ويمتد خط إنتاج مجوهرات «استوديو عزة فهمي للتصميم» إلى عدة دول عربية وأجنبية تشمل مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كما تعاونت المصممة المصرية مع كبرى خطوط الإنتاج العالمية، وصممت مجموعات لمتحف اللوفر والمتحف البريطاني.

وشاركت المصممة في أكثر من 200 معرض في جميع أنحاء العالم، وتضم قائمة عملائها نخبة من كبار الشخصيات منهم ملوك ومشاهير وعارضات أزياء، وستشرف على قيادة المشاركات في الدورة الرابعة من برنامج «أزيامي»، متيحة لهن فرصة الاستفادة من رؤيتها وتوجهاتها الفنية والثقافية.