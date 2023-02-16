في «زمان أول».. أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب تُطلق تجارب الأداء الموسيقية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق «مول الإمارات»، دعوة إلى المواهب الموسيقية الشابة الناشئة في الإمارات، للمشاركة في تجربة الأداء الموسيقية، التي ستقام في «زمان أوّل»، المركز الثقافي الإماراتي داخل مركز التسوق.

وستقام تجربة الأداء، بتاريخ 18 فبراير الجاري عند الساعة 6:00 مساءً، وستتاح الفرصة أمام الموهبة الفائزة، للانضمام إلى أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية وأهداف أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، المتمثلة في إنشاء أوركسترا محلية في الإمارات، وتشكل دلالة واضحة على التزام «مول الإمارات»، بدعم نمو وتطور الشباب، من خلال رعاية الفرص البارزة والمتاحة، والتي تسهم في تنمية وصقل المواهب والعقول الفنية. وسيعمل على تقييم واختيار الموهبة الفائزة في تجربة الأداء الموسيقية، لجنة تحكيم تضم مجموعة من الموسيقيين المحليين والعالميين المرموقين والبارزين برئاسة رياض قدسي، قائد أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب. ويمكن للمشاركين الذين يعزفون على آلة موسيقية، أن يقوموا بعزف أي مقطوعة من اختيارهم، في حين سيتم اختبار الأشخاص الذين لا يعزفون على أي آلة، بناءً على قدراتهم الموسيقية ومهاراتهم وموهبتهم.

وتوفر تجربة الأداء الموسيقية، مزايا إضافية للمشاركين، تشمل مِنحّاً للمواهب المحلية الشابة، للانضمام إلى فرقة الإيقاعات الإماراتية والفرقة الشعبية والكورال، بالإضافة إلى مكافآت مجزية للفائزين في تجربة الأداء (منحة 100 % للفائز الأول، ومنحة بنسبة 75 % للفائز الثاني، ومنحة بنسبة 50 % للفائز الثالث، بالإضافة إلى منح سخية أخرى).

كما سيقام على مسرح «مول الإمارات»، حفل توزيع الجوائز على الفائزين، في 20 فبراير الجاري، عند الساعة 7:00 مساءً.