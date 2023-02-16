دبي تحتضن مركزاً ثقافياً صربياً

المصدر: دبي ـــ البيان

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افتتح مركز ثقافي صربي في مسرح مول الإمارات بدبي، وحضر الافتتاح ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي ومدير صندوق الوطن ومؤسسة المركز الثقافي الصربي الكساندرا، ورئيسة غرفة التجارة والصناعة الصربية تانيا وعدد من رجال الأعمال الصربيين.

وسيقدم المركز الثقافي الصربي «تارابا» الذي تم افتتاحه في دبي مجموعة واسعة من النشاطات والبرامج الثقافية للناس من جميع الأعمار؛ من عروض الرقص والموسيقى التقليدية والمسرحيات إلى المعارض التي تعرض الفن والتاريخ الصربي.

وأشار ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني في كلمته إلى أهمية الثقافة في التقارب بين الشعوب حيث قال: «من الثقافة نفهم الشعوب، وبالثقافة تتقارب الشعوب من بعضها، وكلما تم افتتاح مركز ثقافي لأي بلد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشعر بتلك الثقة المتبادلة في مد اليد المعرفية والمصافحة التاريخية بين الشعوب والأجيال، وما افتتاح المركز الثقافي الصربي في دبي إلا دليل على هذا التسامح الجميل، إذ منه تنفتح الثقافتان الإماراتية والصربية على بعضهما من ناحية، وعلى بقية الثقافات المتواجدة على أرض الإمارات من ناحية ثانية».

وأضاف: «ما أحوجنا إلى فهم الشعوب التي تشترك معنا في الإنسانية، وتقترن معنا بالروح، وتنسجم معنا في رؤيتها إلى تقريب المسافات التاريخية والثقافية والمعرفية والجمالية».

وأضاف: «إننا نأمل أن يكون لهذا المركز دور مهم في تفعيل الشراكات الثقافية المحلية وغير المحلية، من خلال خطط البرامج الثقافية التفاعلية مع البيئة الإماراتية، لأن الناس متعطشة لمعرفة بعضها، وما المراكز الثقافية إلا مفتاح باب وجسر عبور نحو الثقافات الأخرى، خصوصاً وأننا ننطلق إلى المستقبل بأريحية إنسانية، كي تكون الأجيال المستقبلية غير معزولة عن الثقافات الأخرى في العالم».

وقالت ألكساندرا: «إن فكرة وجود مركز مثل هذا ليس فقط أن يكون مكاناً نحافظ فيه على تقاليدنا، إنه ليس فقط مكاناً يربط بين الجالية الصربية في الإمارات العربية المتحدة من خلال الفن والثقافة والأعمال، إنه مكان يشارك فيه الصرب مع باقي الجاليات الموجودة في الأمارات جزءاً من الثقافة كمساهمة في التعايش مع أكثر من 200 جنسية في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز رسالة الإمارات في التسامح والتعايش المشترك».

وأضافت: «سيكون المركز بمثابة محور للمجتمع الصربي في المنطقة، وتعزيز الثقافة والتراث الغني لصربيا، كما أنه سيكون بمثابة منصة للتبادل الثقافي، وتعزيز التفاهم والتقدير بين المجتمعات الصربية والإماراتية».