حملة «أبطال المجتمع» في دبي.. إبداعات جوهرها صون البيئة والاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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تشكل الفنون والإبداعات جزءاً رئيساً من ملامح الحياة في دولة الإمارات، إذ لا تقف في أدوارها عند حدود الوظيفة الجمالية، بل تؤدي مسؤوليات مجتمعية مهمة، تصون معها المناخ وتضمن معايير الاستدامة في البيئة المحلية، وهو ما تجلى أخيراً، في حملة جديدة بعنوان «أبطال المجتمع»، إذ تهدف الحملة السنوية إلى تكريم المبدعين والشخصيات الرائدة وأصحاب الإنجازات في دولة الإمارات وغيرهم من الأبطال المجهولين في المجتمع، ضمن حقول الاستدامة وصون البيئة وخدمة المصلحة المجتمعية ودعم الإبداع. واحتفت «أبطال المجتمع»، التي تنظم بالتعاون بين مجموعة الإمارات للبيئة، وفندق وأجنحة هوليداي إن في مجمّع دبي للعلوم، خلال حفل خاص كرمت فيه شخصيات بارزة من قطاعات مختلفة بنيلها جوائز أبطال المجتمع، تقديراً لمساهماتها المهمة والمؤثر في خدمة المجتمع.

ومن الأسماء التي ضمّتها قائمة «أبطال المجتمع» لهذا العام، شخصيات بارزة أسهمت في خدمة أصحاب الهمم، مثل: د.حبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، شوبيكا كالرا، مؤسِسة مبادرة ونجز أوف إنجلز الرامية لدعم أصحاب الهمم الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، والدكتورة نادية الصايغ مؤسِسة مركز المشاعر الإنسانية، وميغان المرزوقي مؤسِسة منصة «Real Mums of UAE» المخصصة للأمهات الإماراتيات، وكانديس فانوتش، صاحبة برنامج بايراتس سيرف ريسكيو، وكريشنا ديلا باز رئيسة قسم العلامة التجارية والتسويق في مؤسسة دبي للآداب ومهرجان طيران الإمارات للآداب، ورانيا وزينة كنعان مؤسِستا مشروعي كيف بيبل وتشاري سايكلز لإعادة تدوير الدراجات الهوائية القديمة.

وقالت د.حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «تقوم دولة الإمارات بخطوات فعالة في سبيل حماية البيئة وبناء مجتمع أفضل للجميع، ويسرنا في مجموعة عمل الإمارات للبيئة التعاون مع فندق وأجنحة هوليداي إن في مجمّع دبي للعلوم، جنباً إلى جنب مع أبطال المجتمع والمهتمين بحماية البيئة في الدولة، بهدف بناء مستقبل أكثر استدامةً للأجيال القادمة».

وبدوره، قال سايد طيون، المدير العام لفندق وأجنحة هوليداي إن في مجمّع دبي للعلوم: «تهدف حملة أبطال المجتمع للاحتفاء بالأبطال المجهولين الذين أسهموا في تحويل دبي إلى مدينة نابضة بالحياة، وتكريم مساهماتهم المميزة على امتداد الإمارة، كما تسعى إلى تشجيع هذه المساهمات ودعم جهود الشخصيات الرائدة في المجتمع والأهداف التي يسعون لتحقيقها، حيث يمثّل فندق وأجنحة هوليداي إن في مجمع دبي للعلوم وجهة مثالية ومناسبة لجمع التبرعات وإقامة الفعاليات المختلفة».