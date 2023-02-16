أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية تقدم مجدداً «النمرود»

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية عن تقديم مسرحية «النمرود» للعام الثاني على التوالي، وهي من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي عام 2022 حضر عدد كبير من الشخصيات والضيوف عروضاً رائعة للمسرحية، وهي من إخراج البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، الذي تولى الإشراف على الممثلين والفريق الفني والإبداعي المكوّن من أعضاء الهيئة التدريسية للأكاديمية وطلابها الموهوبين، إضافة إلى التعاون مع فريق إبداعي خارجي من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم، لتقديم عروض أدائية نالت استحساناً كبيراً خلال أمسيتين متتاليتين.

يستكشف العرض المسرحي المحفّز للتفكير مواضيع عن السلطة وقيمة الهدف وروعة اللغة، ويقدم للجمهور نظرة ثاقبة على حياة الشخصية التاريخية «النمرود» من خلال أمسيتين رائعتين من السرد القصصي والموسيقى والرقص والدراما.

ويمكن للفنانين الطموحين في مجالات عروض الأداء والرقص والتمثيل والتصميم والفنيين ومديري المسارح، الذين يبحثون عن نقطة انطلاق لمسيرتهم المهنية، التسجيل في برنامج بكالوريوس الآداب في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في التمثيل وفنون الإنتاج والمسرح الموسيقي.