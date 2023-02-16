جلال برجس يروي سيرته في «نشيج الدودوك»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أصدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سيرة روائية بعنوان «نشيج الدودوك» للأديب الأردني جلال برجس الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية 2021. ويروي برجس سيرته من خلال تجواله في ثلاث دول (بريطانيا، أرمينيا، والجزائر)؛ إذ تتقاطع تلك السيرة، بسيرة الأمكنة، وسيرة ثلاث كتب رافقته في السفر.

وقال برجس: «إن قراره في كتابة سيرته جاء إجابة عن تساؤل شخصي: لماذا أقرأ، وأكتب، وأسافر بنهم؟ هل أفعل كل تلك الأشياء هرباً أم مواجهة؟»، وأضاف أنه كتب ليواجه نفسه بمستوى من الاعتراف، والمكاشفة، سعياً إلى الخلاص الذي يمكن للكتابة أن توفره. وجاءت «نشيج الدودوك» بثلاثة فصول تتداخل فيها سيرة برجس منذ عام 1970 سنة ميلاده، بسيرة الأمكنة ببعد جمالي فلسفي، وبسيرة ما كان يقرأ من كتب في رحلاته. وعبر تلك السيرة التي كتبت بلغة، ووعي، وأسلوب روائي يطلع برجس القارئ على فهمه للقراءة والكتابة.