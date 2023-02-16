سلطان بن أحمد يكرّم المصورين وجمعيات واتحادات التصوير في «إكسبوجر »

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، حفل ختام النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، التي سجلت حضور 20 ألف زائر، من المبدعين، والمصورين، وهواة اقتناء الأعمال الفنية، وصنّاع الأفلام.

واستضاف المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أكثر من 100 مصور عالمي، عرضوا، خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري في «إكسبو الشارقة»، 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، وأتاح الفرصة أمام الجمهور الفرصة للاطلاع والتعرف إلى تجارب مبدعين وفنانين ومتخصصين في الفنون المرئية، كما فتح المجال أمام العاملين في الصناعات الإبداعية من مصممين، وصناع أفلام، ومخرجين للتواصل مع نخبة من العاملين في مجال إنتاج المحتوى المصوّر، إلى جانب لقاء قادة فكر وصنّاع رأي من المتخصصين بقضايا حماية البيئة والمناصرين لقضايا إنسانية على مستوى العالم.

تفاصيل

وألقى طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كلمة في حفل ختام المهرجان، أكد فيها أن التأمل في تفاصيل الصورة واستكشاف جمالياتها ووصف مضامينها قد يبدو سهلاً، لكنّ الأصعب من ذلك أن تدفعنا الصورة إلى أن نبادر بمساعدة من يستحقون المساعدة، وأن نغيّر المفاهيم الخاطئة.

وأضاف علاي: نؤكد على واحد من الأهداف الرئيسية للمهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، وهي أننا لا ندعوكم للنظر إلى الأعمال الفنية وحسب، وإنما ندعوكم لإبصارها، فهنالك فرق كبير بين من ينظر ومن يبصر، لأن من ينظر يشاهد بعينيه فقط، لكن من يبصر يحس بقلبه ويفكر بوعيه، وهذا ما نطمح إليه.

وأردف: منذ أيام قليلة تابعنا الحادثة المأساوية التي شهدتها تركيا وسوريا جراء الزلزال، حيث تضرر ملايين الأفراد وخسروا عائلاتهم ومن يحبون، وكان لرؤية صور الكارثة أثر كبير في تعزيز الجهود الإنسانية للوقوف إلى جانب المتضررين، لأن كل صورة كانت دافعاً لإطلاق مبادرات وحملات وتقديم مساعدات لإخواننا في سوريا وتركيا، وهذا ما ندعو إليه في «إكسبوجر»، بحيث تدفعنا الصور لنحدث فرقاً ونقود تغييراً ونصحح المفاهيم والصور الناقصة أو المغلوطة.

وتوجه علاي في ختام كلمته بالشكر لفريق عمل المهرجان، والمصورين المشاركين، ووعد جمهور الحدث بدورة أكبر وأكثر تميزاً في العام المقبل.

وتخلل الحفل عرض فيلم مرئي حول أهمية تنشئة الأجيال على حب التصوير، ودعمهم لتمكين وتطوير مهاراتهم لإحداث التأثير الإيجابي من خلال التصوير، والذي يعد أحد أهداف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

وفي نهاية الحفل كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المصورين الضيوف، وجمعيات واتحادات التصوير العربية والأجنبية، وكبرى شركات معدات وبرامج التصوير المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى رعاة النسخة السابعة من المهرجان.

حضور

حضر حفل الختام بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.