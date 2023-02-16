827 فيلماً في مهرجان برلين

المصدر: (برلين ـــ رويترز)

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توقع خبير سينمائي أن تعكس نسخة مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا العام ميلاداً جديداً لصناعة السينما العالمية بعد ركود استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفقاً لإدارة المهرجان فإن عدد الأفلام التي يبحث أصحابها عن موزعين أو تمويل سجل مستوى قياسياً، في ظل وجود 827 فيلماً من 121 دولة تلاحق 1168 مشترياً. وسيشهد المهرجان عودة الممثلة فان بينغ بينغ إلى شاشة السينما في فيلم (جرين نايت) أو «الليلة الخضراء». وأثار الغياب الطويل لواحدة من أبرز نجمات الصين تكهنات بخطب ما بينها وبين القيادة الصينية. وقال سكوت روكسبورو مدير مكتب هوليوود ريبورتر في أوروبا عشية انطلاق المهرجان «بدأت صناعة السينما تنهض بعد الوباء... ومن هنا في برلين نرى حقاً البراعم الخضراء لمستقبل السينما».