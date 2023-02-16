متحف المستقبل يستضيف اليوم النجم إدريس إلبا وزوجته سابرينا

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستضيف متحف المستقبل، الثنائي إدريس إلبا؛ الممثل والموسيقي البريطاني، سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وزوجته سابرينا إلبا؛ الناشطة وعارضة الأزياء الشهيرة، في واحدة من جلسات سلسلة حوارات دبي للمستقبل، كمتحدثين رئيسيين، وذلك اليوم الخميس، في الساعة السابعة مساءً في مسرح المتحف.

وتُقام الجلسة تحت عنوان «دور الثقافة في نشر الوعي حول القضايا العالمية»، وتندرج في إطار توجه متحف المستقبل باعتباره منصةً تجمع ألمع العقول في العالم لتسليط الضوء على المواضيع الراهنة، بما في ذلك القضايا البيئية والاجتماعية، من خلال الحوار التفاعلي بما يساهم في الارتقاء بمستقبل الشعوب.

أفكار

ويعرض إدريس وسابرينا إلبا، أفكارهما وآراءهما حول كيفية استخدام الثقافة كمنصة لزيادة الوعي بالقضايا العالمية، وسيقومان بالإضاءة على كيفية استخدام الموسيقى والفن وأشكال التعبير الإبداعي الأخرى، لتحفيز الحوار حول القضايا الملحة، وكيف تؤثر المشاريع الثقافية، وقدرة الثقافة على إحداث تغيير إيجابي ودائم على الصعيد العالمي.

ويُعد كلٌ من إدريس وسابرينا إلبا، باعتبارهما سفراء للصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، من أبرز الناشطين في مجال معالجة قضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي، ودعم الشباب المحرومين، وغيرها من المشكلات الراهنة.

وسبق لإدريس إلبا، الحائز على جائزة كريستال في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية، وبطل فيلم «مانديلا: طريق طويل إلى الحرية»، وفيلم «وحوش بلا وطن»، أن قدّم مسألة معاناة المزارعين الصغار في أفريقيا، وضرورة إقامة الاستثمارات، وتقديم المساعدات لهم فيهما.

رؤى مبتكرة

ويبرز إدريس وسابرينا، باعتبارهما من أهم أصحاب الرؤى المبتكرة، وقادة الفكر الذين يستضيفهم متحف المستقبل منذ افتتاحه، في إطار البرنامج الذي يسلط الضوء على الموضوعات التي تهم الإنسانية في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

يذكر أن متحف المستقبل، قد استضاف في السابق كلاً من سادجورو جاغاديش فاسوديف، مدرب اليوغا والناشط البيئي، والبروفيسور جريج كلارك، الرئيس العالمي لمدن المستقبل والصناعات الجديدة لدى مجموعة إتش إس بي سي، وأليكس كيبمان، زميل تقني، ونائب رئيس شركة مايكروسوفت لتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المختلط، والبروفيسور أسامة الخطيب، أستاذ علوم الكمبيوتر ومدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، وغيرهم الكثير.