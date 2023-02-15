الحلقة الثالثة من «كابوس» تضيء على «شجرة الغاف» في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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تبث ثالث حلقات مسلسل «كابوس» 16 فبراير الجاري، وتدور أحداث الحلقة الثالثة بعنوان «شجرة الغاف» في دولة الإمارات عندما يبدأ صحفي اسمه راشد التحقيق في اختفاء عدد من الأشخاص، لاسيما قضية طفل اختفى في ظروف غامضة. وتقود الدلائل راشد إلى شجرة غامضة. ويشارك في البطولة عبدالله سعيد بن حيدر، إلى جانب ضيف الشرف الفنان منصور الفيلي، وتولى الإخراج أحمد خالد.

وقد أطلقت منصة «ستارزبلاي» أول حلقتين من المسلسل في 9 فبراير، مباشرة بعد فعالية حصرية جمعت عدداً من نجوم وطاقم العمل ولفيف من الضيوف استضافتها سينما عقيل في السركال أفينيو في دبي. وفور عرضهما، حققت الحلقتان الأولى والثانية أرقام مشاهدات قياسية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليتبوأ المسلسل المركز الأول على منصة STARZPLAY في غضون 48 ساعة فقط من صدوره.

يذكر أن حلقات المسلسل قد تم تصويرها في كل من دولة الإمارات ومصر، وهو من إنتاج شركة ستارشيب إنترتينمنت التي يمتلكها ياسر الياسري ومنصور الفيلي، وطوّر بالشراكة مع STARZPLAY وإيمج نيشن.