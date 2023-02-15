«تريندز» يشارك المرة الأولى في «نيودلهي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات المرة الأولى بجناح خاص في فعاليات معرض نيودلهي للكتاب 2023، في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل، في إطار توسيع انتشاره الدولي في ظل رؤية تسعى لأن يكون جسراً معرفياً عالمياً.

ويعرض جناح المركز إصدارات بحثية تغطي المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعته وإصداراته عن حركات الإسلام السياسي.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في معرض نيودلهي الدولي للكتاب بالهند تأتي في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية، وتجسيداً لاستراتيجية «تريندز» الهادفة إلى تعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة العلمية والبحثية في المحافل الدولية كافة، وخصوصاً معارض الكتب؛ لأهميتها في التقريب بين الشعوب، كما أنها تجذب شرائح متنوعة من المفكرين والباحثين والأكاديميين، ودور النشر العالمية.

وأكد أن اختيار معرض نيودلهي للكتاب هذا العام جاء في إطار حرص مركز تريندز على الحضور في مناطق جديدة، ولا سيما أن هذا المعرض يشكل منصة مهمة ذات بعد ثقافي يتماشى مع وجود المركز في خريطة الحركة المعرفية الثقافية العالمية، وأهم معارض الكتب على مستوى العالم.

وأشار الدكتور العلي إلى أن معرض نيودلهي يُعدُّ ملتقى دولياً لقطاع واسع من الكُتّاب والمؤلفين والقراء، إضافة إلى أنه يتيح فرصة لزواره لأن يطلعوا على نتاجات تريندز البحثية كما يهيئ فرصة إضافية لفريق تريندز بالمعرض للتواصل مع الجمهور مباشرة، وتبادل الخبرات عن أحدث تطورات وتقنيات صناعة النشر العالمي.

من جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التسويق والمعارض والتوزيع، إن المركز يشارك في المعرض بحزمة من الإصدارات القيمة التي تتسم بالتنوع والثراء، وتستعرض قضايا وأزمات تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن المعرض من أبرز وأهم التظاهرات الدولية الثقافية في العالم، وحاضنة معرفية لعشرات الآلاف من المثقفين والكُتَّاب والباحثين والناشرين.