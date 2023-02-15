«إكسبوجر» يأخذ الجمهور في جولة إلى الفضاء من قلب الشارقة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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على مر العصور، ظلت دراسة الفلك واستكشاف الفضاء، من أكثر الميادين التي انعكس فيها شغف الإنسان وفضوله بكشف أسرار الوجود، ومعرفة موقع البشر من الكون، لهذا شكلت صور التلسكوبات وما تلتقطه الرحلات الفضائية للمجرات والنجوم البعيدة، مادةً علمية وفنية جاذبة لقطاع واسع من المتخصصين، وحتى الجمهور من الطلاب والأطفال، وهو ما بدا بشكل واضح في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، عبر الحضور الواسع لهذا الموضوع، الذي خصص جزءاً رئيساً من فعاليات المهرجان ومعارضه لعلوم الفضاء والفلك.

جلسات

شهد المهرجان عدداً من الجلسات الحوارية لخبراء ومصورين متخصصين في توثيق الرحلات الفضائية، أو التقاط الصور الفلكية الأرضية، سواء من المتعاونين مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أو حتى الباحثين الإماراتيين، كما عكس برنامج إكسبوجر، خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، جانباً من اهتمام دولة الإمارات ونشاطها المتزايد في الجهود العلمية والتقنية لاستكشاف الفضاء، عبر إطلاق الأقمار الاصطناعية، أو حتى المراصد والمرافق البحثية والأكاديمية.

ومن بين معارضه المتعددة التي شملت مختلف أنماط التصوير، احتل جزء كبير من قاعات المهرجان، عدداً من المعارض المختصة بالصور الفضائية، صممت بطريقة لافتة للزوار، وعكست في طابعها معالم بصرية، من الصخور الاصطناعية ومجسمات الكواكب والإضاءة المناسبة، التي أدخلت الزوار في أجواء الرحلات الفضائية، فيما حملت المعارض توقيع المصورين، آندي سوندرز، وجون أنغرسون، ودان وينترز، الذين قدموا عرضاً واسعاً وغنياً بالاكتشافات العلمية، مع التركيز على الجهود المضنية لرواد الفضاء، خلال تحضيراتهم وتدريباتهم للمشاركة في بعثات هامة، شكلت معرفة البشر حول الكون ومجراته.

نشاطات

وعلى الصعيد الوطني، احتضن «إكسبوجر» بين أجنحته ومنصاته، جناحين لاستعراض الجهود الإماراتية في استكشاف الفضاء، حيث شاركت «أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك»، بشكل متميز في المهرجان، عارضةً في جناحها الأقسام المختلفة لها من المراصد، وقسم البحوث، والقبة الفضائية، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع من المهتمين، وإشباع شغفهم بالفلك، خاصة الطلاب والأطفال، وتعريفهم بأبرز نشاطات المركز، التي كان آخرها إطلاق القمر الاصطناعي «الشارقة سات 1»، والذي أطلق بالتعاون مع شركة «سبيس إكس»، مطلع العام الجاري، لأخذ صور دقيقة للأرض، ودراسة أشعة الشمس في النطاق السيني، إضافة إلى التعريف باستعدادات الأكاديمية لإطلاق «الشارقة سات 2»، والهادف إلى مراقبة تغيرات كوكب الأرض، وتزويد الجهات الحكومية بالبيانات المطلوبة، ووضع نظام إنذار مبكر، لتجنب تأثيرات الظواهر البيئية المفاجئة.

كما شاركت في المهرجان «جمعية الإمارات للفلك»، بهدف عرض الطاقات المحلية المتألقة في التصوير الفلكي، والتعريف بأنشطة الجمعية، ودعمها للهواة والمتخصصين بالأجهزة والمعدات المطلوبة، إلى جانب الورش والمحاضرات العلمية، والرحلات الخارجية، بغرض التصوير الفلكي، فيما عرض الجناح نماذج فريدة، ضمت صوراً لشهب التوأميات، ومجرة أندروميدا، إضافة إلى نجوم الثريا وذراع درب التبانة، التي التقطها أعضاء الجمعية من سماء دولة الإمارات، في عرض مميز، لا يكتفي بتبسيط مبادئ التصوير الفلكي والمراقبة العينية للفضاء الخارجي، بل فتح المجال لكل الراغبين من الهواة والطلاب في دخول مجال الفلك.