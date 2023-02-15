«دار الزين».. فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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يستقطب «مهرجان دار الزين»، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 19 فبراير بحديقة الجاهلي في العين، العائلات والأصدقاء للاستمتاع ببرنامجه الحافل بالأنشطة الترفيهية والثقافية وتجارب التسوق وفنون الطهي الرائعة.

ويعود المهرجان في حلة جديدة مستوحاة من الطبيعة، حيث يرحب بزواره لاكتشاف عروضه المتنوعة، والأعمال الفنية التركيبية، وتمضية أجمل اللحظات في «بيت المرح» مع فرص عديدة لالتقاط الصور ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن خوض الكثير من المغامرات في لعبة «الهروب من الغابة»، واختبار مهاراتهم في لعبة الواقع الافتراضي «DUAT».

وينطلق الزوار في رحلة حول فنون الطهي من مختلف أنحاء العالم، إذ يدعوهم المقهى الإنجليزي «سانت إيمس» لتذوق القهوة وأطباق الحلوى المميزة. ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بالمأكولات المفضلة من «ناب بيتزيريا» و«ليتس بوبكورن» و«تايجر شوجر». ويرحب بهم «سوق المهرجان» لاكتشاف منتجات علامات إماراتية وخليجية رائدة فضلاً عن منتجات مصنوعة يدوياً مستوحاة من الثقافة الإماراتية.

ويحظى عشاق الموسيقى بسلسلة من الحفلات يحييها ألمع النجوم في المنطقة، من بينهم الفنانة رشا رزق، المرشحة لجائزة جرامي، التي ستتألق على خشبة المسرح اليوم (15 فبراير)، والمطرب المصري تامر حسني يوم 16 فبراير، والمغني والملحن أحمد سعد يوم 17 فبراير، وفرقة ميامي الكويتية يوم 19 فبراير.