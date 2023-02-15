دبي أوبرا تستضيف «شريك» الموسيقية 22 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحتضن دبي أوبرا عروض مسرحية شريك الموسيقية الأسبوع المقبل، وهي مسرحية مقتبسة من الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، والذي أنتجته شركة دريم وركس أنيميشن. ويستضيف مسرح دبي أوبرا سلسلة العروض الحية للمسرحية الموسيقية الشهيرة بين 22 و26 فبراير 2023. وتتضمن المسرحية الترفيهية المميزة جميع الشخصيات المحبوبة من مملكة نائية، حيث تدور أحداث هذه القصة الخيالية المشوّقة.

وتروي المسرحية قصة شريك، الغول المتواضع والبسيط، الذي يعيش في مملكة نائية، والذي تنقلب حياته رأساً على عقب عندما يتولى مهمة إنقاذ الأميرة المسكينة بدلاً من الأمير الوسيم. ويحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى 19 مقطوعة موسيقية إضافة إلى المقطوعات الموسيقية التصويرية الشهيرة، إلى جانب مجموعة من أجمل الرقصات الإبداعية والخلفيات الفنية المميزة.

ووصل مجموع عروض المسرحية، منذ العرض الأول عام 2008 في مسرح برودواي في نيويورك، إلى أكثر من 500 عرض لتحقق ثمانية ترشيحات لجوائز توني المرموقة في عام 2009. وعُرضت المسرحية الغنائية في الكثير من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وبولندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرازيل والسويد والدنمارك وألمانيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وماكاو والصين. كما تم الإعلان عن بدء عرضها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت.