42 دولة في الدورة الـ20 من أيام الشارقة التراثية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن معهد الشارقة للتراث أن الدورة العشرين من أيام الشارقة التراثية ستعقد خلال الفترة من 1 إلى 21 مارس المقبل، تحت شعار «التراث والإبداع» في 12 مدينة من مدن إمارة الشارقة، وبمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية، و40 جهة حكومية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المعهد الاثنين في متحف الشارقة للسيارات القديمة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، وبمشاركة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأبوبكر الكندي المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، ونخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أن الشارقة تزدان كل عام بأيامها التراثية الجميلة، التي تنتشر احتفالاتها في كل أرجاء الإمارة، انطلاقاً من قلب الشارقة، حيث المعالم والشواهد التاريخية والتراثية لا تزال شاخصة وشاهدة على الماضي الجميل، والتراث الأصيل، وصولاً إلى المناطق الوسطى والشرقية، وما تشمله من معالم تاريخية، ومبانٍ تراثية عريقة، بفضل دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي هدية الشارقة للتراث، وجسر يجمع ثقافات العالم، بما تحويه من تنوع وثراء، ومعها تفوح النسمات العطرة، والذكريات العبقة لتراثنا الجميل.

قيم

وقد أسهمت أيام الشارقة التراثية عبر دوراتها المتعاقبة في إبراز القيم الجمالية لمفردات التراث الإماراتي وعناصره، وحرصت على ترسيخ القيم والتقاليد والعادات الإماراتية، عاكسة بذلك دور الشارقة الحضاري والثقافي والريادي، في إبراز صورة حية ونابضة بمفردات التراث الشعبي الإماراتي، بصوره وأشكاله كافة، وقيمه الجمالية.

مشاركة

وتحدث اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة الشريك الأمني للمهرجان، حول مشاركة شرطة الشارقة التي تسجل حضورها الدائم في كل دورة من دورات الأيام قائلاً: نؤكد إثراء شراكتنا مع معهد الشارقة للتراث، من خلال مشاركتنا السنوية في مهرجان أيام الشارقة التراثية في نسختها العشرين، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في حماية الهوية الوطنية وتعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة، ونقله للأجيال القادمة.

حيث سنشارك في هذا العرس التراثي بجناح يستعرض مراحل التطور للقيادة العامة لشرطة الشارقة منذ نشأتها عام 1967، والجهود التي بذلت خلالها لتأسيس منظومة شرطية وأمنية راسخة ومستدامة، وسيتم تنظيم حزمة من الفعاليات والعروض المختلفة في المنصة لمختلف شرائح المجتمع.

من جهته، أكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الشريك الإعلامي للحدث، أن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون رافقت أيام الشارقة التراثية منذ نشأتها وكانت شريكاً إعلامياً بامتياز إيماناً منها بضرورة إبراز كل الجهود الثقافية التي تصب في خدمة التراث الإماراتي والهوية الوطنية.

من جانبه، أوضح المنسق العام لأيام الشارقة التراثية النسخة الـ20، أبو بكر الكندي، أن أيام الشارقة التراثية في دورتها الجديدة تستضيف 42 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب مشاركة الإمارات، فيما وقع الاختيار هذا العام على جمهورية هنغاريا (المجر) لتكون ضيف الشرف الرسمي، وعلى جارتها جمهورية النمسا لتكون الضيف المميز، تقديراً لما تحمله هاتان الدولتان من المصادر التراثية الثقافية الواسعة والتي تراكمت عبر التاريخ، وتثميناً لجهودهما المتنوعة في المحافظة على تراثها وهويتها الوطنية والشعبية ومعالمها الثقافية التاريخية والأثرية.