«اكسبوجر» يعرض أفلاماً وثائقية تحفز الفكر وتناقش قضايا عالمية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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استقبل المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2023» نخبة من المخرجين وصناع الأفلام من جميع أرجاء العالم، في «مركز إكسبو الشارقة»، حيث عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي تتناول مواضيع متنوعة وقصصاً فريدة تحفز الفكر والإبداع وتسلط الضوء على عدد من القضايا العالمية.

اصطحبت الأفلام جمهور المهرجان إلى أماكن بعيدة وتعمقت في مواضيع متنوعة، يشكل كل فيلم منها نافذة تطل على عوالم مختلفة وتضيء على قضية إنسانية، منها فيلم «نهايات منقسمة» حول شابة صلعاء وشاب بشعر طويل وصراعهما مع عدم تقبلهما في طهران، وفيلم «الهند السوداء» حول قبيلة السيدي والطلاب الأفارقة في الهند الذين يواجهون العنصرية.

وتضمنت قائمة العروض فيلماً بعنوان «ليس إيفان أو كيف تستدعي بطلاً» عن فتى يافع يكتشف البطل المختبئ بداخله عند مواجهة التنمر في مدرسة جديدة، وفيلم «مواكبة المسبح» الذي يقدم لمحة عن قوة ومرونة رجل يتغلب على التحديات التي تواجهه من خلال التعافي بالماء، وفيلم «مراوغة» الذي يسلط الضوء على الروابط الوثيقة التي تجمع شقيقين من خلال شغفهما المشترك بكرة القدم.

وتلبية لتطلعات عشاق الفن والعلوم، عرض المهرجان فيلم «العنصر البشري» للمصور والمخرج جيمس بالوغ، الذي يجمع بين الفن والعلم للكشف عن تداعيات التغير المناخي على البشرية وعلى كوكب الأرض، بالإضافة إلى فيلم «الملاك الحارس لغواتيمالا» للمصور والمخرج جايلز كلارك، الذي يسلط الضوء على قصة الدكتور خوخيه تشي، الطبيب وجراح القلب الذي يعمل مع طواقم الإسعاف في الشوارع العنيفة بمدينة غواتيمالا، في حكاية ملهمة تعد شهادة على قوة الروح البشرية.

واستكشف فيلم «عيون الأورانغوتان» الجانب المظلم من صناعة سياحة الحياة البرية، حيث طرح المصور الصحافي والمخرج العالمي آرون جيكوسكي سؤالاً مؤثراً «إذا فعلنا هذا مع أقرب الحيوانات إلينا وأكثرها شبهاً لنا، أي أمل يبقى أمام باقي الحيوانات؟».

وتضم قائمة الأفلام المرشحة لـ«جوائز اكسبوجر العالمية للأفلام القصيرة» لهذا العام كلاً من: «سن الذهب» و«نهايات منقسمة» للمخرج علي رضا كاظميبور، و«ليس إيفان أو كيف تستدعي بطلاً» لدينيس شابيلي، و«كيفسان» للمخرج أكبر شاهبازي، و«مراوغة» للمخرج علي لافاري مونفارد، و«الهند السوداء» لحيدر خان، و«مواكبة المسبح» لرادهيا جاغاثيفا.