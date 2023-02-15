دبي.. واحة فنون وإبداع العالم

المصدر: دبي ـــ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

باقة متنوعة من المعارض الفنية يحتضنها فضاء دبي لتضفي على المدينة مزيداً من الرونق والجمال، لا سيما في ظل ما كشفه «آرت دبي»، أخيراً، عن مشاركة أكثر من 130 صالة عرض من أكثر من 40 دولة في معرضه، بأقسامه المختلفة من «المعاصر» و«الحديث» و«بوابة» (الذي يضم أعمالاً فنية جديدة وحصرية) و«آرت دبي ديجيتال».

وفيما تحتفي المدينة بثراء فعالياتها المقبلة في «آرت دبي» ومكانتها الفنية عالمياً، ستزدان صالاتها الفنية بألوان عدد كبير من مبدعي العالم في عروض متنوعة، من التصوير الفوتوغرافي إلى اللوحات الفنية والمنحوتات والتصاميم الغرافيكية والرموز غير قابلة للاستبدال وغيرها، وقد اختار موقع «واتس أون» الإضاءة على المعارض التالية المقامة في مراكز المدينة الثقافية وصالاتها المعروفة.

التصوير

وفي السياق، يمكن لمحبي التصوير مشاهدة مجموعة المصور الصحافي الياباني، يوشيو كواشيما والصحافي هيروشي كاتو، بالأسود والأبيض والعائدة لعام 1962، في معرض يقام بالتعاون مع القنصلية العامة لليابان في دبي بمكتبة الصفا للفنون والتصميم، وهي إحدى مكتبات دبي العامة.

ويحتضن «مركز جميل للفنون»، معرض للفنانة دانييلي جينادري بعنوان «بلايند لايت»، تبحث من خلاله في تأثير المسافة والضوء والحركة على التجارب المرئية لا سيما في الطبيعة، وباستخدام التصوير الفوتوغرافي والرسم، تستكشف الفنانة الطريقة التي تخلق الصور طابعها المؤقت من خلال الضوء، كما يضم معرضها أعمالاً تستند إلى أبحاثها في فرنسا ومنطقة «غراند كانيون» بالولايات المتحدة.

ويستكشف معرض جماعي في «مؤسسة إشارة للفن» بدبي، الأبعاد الفلسفية والسياسية للوقت عبر أعمال أكثر من 20 فناناً معاصراً من جنوب آسيا وشتاتها. المعرض يرسم حواراً بين الأجيال الفنية، موضحاً التعقيدات القائمة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مسلطاً الضوء على طرق تفكير مختلفة في الجماليات والوجود والذكريات والمستقبل.

ويضم «غاليري إيفي» بدبي معرضاً فنياً بعنوان «فن الدعاية» للمصورة الأثيوبية عيدة مولونه، يظهر قدرتها على استخدام الفن كأداة للتغيير، وكانت بعض أعمالها بتكليف لجائزة نوبل للسلام. وتستكشف الفنانة في المعرض وسائط مختلطة من خلال الرسم يدوياً بالاكريليك على الصور. وهي تعرف بأعمالها التي تبرز النساء في بيئات سريالية.

فيما تضم صالة عرض استوديو «جالوار» في جادة سيتي ووك دبي، معرضاً فردياً للفنان الإسباني دانيال كانوغار بعنوان «خيوط سائبة» يستكشف من خلاله النسيج وبعده في التكنولوجيا.

معرض قمري

ويضم غاليري «بوكارا» بدبي، معرضاً قمرياً للفنانة الأوكرانية ماريا ليز يتميز بمجموعة متنوعة من المناظير للشمس والقمر، في تصوير للمشاعر المعقدة والطاقة المتناسقة. وتستخدم الفنانة تقنيات الرسم التقليدية وأساليب فنية منسابة وراتنج الايبوكسي بالإضافة إلى الأوراق الذهبية والفضية.

ويقام في صالة «كربون 12» بدبي، معرض فردي للفنان جيل هيتور كورتساو الذي يستخدم أسلوبه المميز في الرسم العكسي على زجاج شبكي، موجداً طبقات تخلق إحساساً بالوهم وتشوهاً. وتستوحي أعمال الفنان الإلهام من الهندسة المعمارية في الستينات والسبعينات وتدمج الألفة مع اليوتوبيا.

« NFT»

وتقام في صالة عرض «فاوندري» في دبي، أربعة معارض تضم رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFT)، وصوراً، وتصميمات غرافيكية، وغيره. ويضم معرض الرموز غير القابلة للاستبدال ثلاثة آلاف فنان يمثلون تنوعاً في الأسلوب والوسائط من أنحاء العالم. وتعرض الصالة الرابعة مجموعة خاصة من المطبوعات الفنية المبتكرة برعاية ثيبو كادرو عن طريقة تطور حرفة صناعة الطباعة، فيما تضم الصالة الثامنة معرضاً للمصور الإيطالي انتونيو سابا يستكشف الوقت والجمال .