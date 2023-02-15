سلطان بن أحمد يروي حبه للشارقة بالصور في «إكسبوجر 2023»

المصدر: الشارقة - البيان

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يمتلك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، جانباً فنياً لطالما مثّل جزءاً من حياته الخاصة، حيث يهتم سموه بممارسة التصوير خلال سفره في الرحلات التي يقوم بها إلى المناطق الطبيعية، وينعكس هذا الشغف في أعماله الفنية المعروضة في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، تحت عنوان «الشارقة بعدسة سلطان القاسمي».

تصحب صور المعرض الـ10 زوار المهرجان في رحلة إلى أبرز المعالم الثقافية في الشارقة، وإبداعات فن العمارة في وجهاتها، والمناظر الطبيعية الساحرة التي تحتضنها، حيث يعد المعرض تحية محبة وتقدير إلى الشارقة وتاريخها وجمالها وتنوعها، بعد أن ألهمت سموه لتوثيقها بصرياً من خلال العدسة وتعريف العالم عليها.

وقال المصور العالمي آيدان سوليفان، في حديثه عن معرض سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «أتذكر الحوار الذي دار بيننا في عام 2019، هنا في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، عندما سألت سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن متى سينضم إلينا بمعرضه الخاص». وأضاف سوليفان: «وها نحن بعد أربع سنوات فقط من هذه المحادثة، أجد نفسي معجباً بمدى التقدم الواضح في عمله خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن».

ويتضمن المعرض صوراً متنوعة من محمية أشجار القرم في كلباء، ذات الأهمية البالغة للمنظومة البيئية البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضاريس منطقة مليحة، التي انضمت إلى قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، ولقطات جوية لناطحات السحاب التي تصطف على طول واجهة المجاز المائية، ولمدينة خورفكان في المنطقة الشرقية وتضاريسها الفريدة، حيث تلتقي الجبال بالبحر.

فرصة

ومن أحدث أعمال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صورة التقطها سموه العام الماضي لـ«بيت الحكمة»، المركز الثقافي والاجتماعي الذي يحاكي مكتبات المستقبل، الذي يجسد الإرث الحي لترشيح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لإمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019.

وتتجلى محبة سموه وإعجابه بالإمارة في هذا المعرض، الذي يوفر لعشاق فن التصوير الفوتوغرافي فرصة التعرف على الشارقة بعدسته، في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، أكبر مهرجان للتصوير في العالم، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في «مركز إكسبو الشارقة».