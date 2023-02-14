كوتسيريفيا في دبي أوبرا أنغام التشيلو ترسم عوالم ساحرة

المصدر: دبي ـــ ريم الكمالي

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تستضيف دبي أوبرا 16 فبراير الجاري العازفة الشابة الروسية «دالي كوتسيريفيا» الحائزة جوائز عديدة من المسابقات الدولية الكبرى، وهي عازفة على آلة «تشيلو» ومن الشباب الموهوبين في روسيا.

دالي جابت مدن العالم، لتشاركهم عزفها على هذه الآلة البارعة وعزف النغمات الخاصة بفن ركوكو، وهو مزيج من الإثارة والخيال، عبر الجولات الموسيقية العالمية التي تقوم بها مع فرقة الأوركسترا (فيلهارمونية) الروسية، والأوركسترا الوطنية الروسية، والتي يديرها «فلاديمير سيفاكوف»، ستكون دالي مع فلاديمير في 16 الجاري، على مسرح أوبرا دبي لعزف أروع ألحان الجمال والخيال.

وظهر فن «ركوكو» في أوروبا في القرن الثامن عشر، وفي أصل الكلمة تحوير من كلمة «روكايل» بمعنى الحصى في اللغة الفرنسية، ليمضي المعنى هنا إلى القواقع والصدف، ففيهما من الأصوات الموسيقية الشفافة، القادمة من الهواء وصفيره، وكما أتى في الموسوعة العربية، فإن الكلمة في اتجاهها مشتق من الباروك، والموسيقى الباروكية كانت مشهورة قبل ثلاثة قرون في أوروبا، وتمتاز بالتنافر المتصل والتغيير المستمر في الانتقال من وزن إلى وزن بين كل نغمة.

والباروك في معناه الأصيل هنا هو البَرّاق، القادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية أي إسبانيا وبالتحديد من بلاد الأندلس من الزمن العربي وحكمه هناك.

وأصبح فن الباروك في أوروبا منمقاً بالفانتازيا سواء من ناحية الرسم أو النحت أو التزيين المعماري والملابس إلى الموسيقى، وتم حينها دعم هذا الفن وهذا الاتجاه من البلاط الأوروبي كله بوصفه فناً يعبر عن الجمال والخيال والرشاقة والرومانسية، ليذهب التأثير إلى كل نواحي الحياة الفنية والاجتماعية.