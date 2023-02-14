المهندس في كوكا كولا أرينا 17 مارس المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفله القادم في كوكا كولا أرينا في دبي وذلك في 17 مارس المقبل.

وسيقدم المهندس الذي أطلق عليه جمهوره ومعجبوه لقب «برنس الغناء العربي» و«صاحب الصوت الماسي»، في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها «يهزك الشوق» وغيرها.

وسيستمتع جمهور كوكا كولا أرينا في دبي بأجواء حافلة بأروع أغاني المهندس في الحفل الذي تنظمه «بست مومنتس».

ويحظى المهندس بقاعدة جماهيرية واسعة، بالنظر إلى صوته وحضوره المميز وأسلوبه الموسيقي، حيث كانت بدايته في العام 1991 بأغنية «المشكلة»، وهو صاحب موهبة منذ طفولته التي كانت تلهمها الفنان ناظم الغزالي وسعدون جابر.

وشاءت الأقدار بأن يلتقي بالفنان فائق حسن الذي دعم مسيرته وأصبح مدير أعماله فيما بعد، حيث كانت انطلاقته الفنية مع شركة الخيول، وأنتج أول عمل فني له، وأصدر معه أربعة ألبومات حققت صدىً واسعاً في العالم العربي.

شارك المهندس لأول مرة في «مهرجان الأغنية العربية» في المنامة عام 2001، حيث كانت نقطة انطلاقه نحو النجومية بعد فوزه بالجائزة الأولى للأغنية العربية، ثم مهرجان الأردن.