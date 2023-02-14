300 جهة عارضة من 60 دولة في «فنون العالم دبي»

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق معرض «فنون العالم دبي»، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية، بدورته التاسعة بين 9 و12 مارس 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد معرض فنون العالم دبي هذا العام الذي يقام بمشاركة 300 جهة عارضة محلية ودولية من 60 دولة، عودة معرض الفن الحضري دبي مع مجموعة من العروض الموسيقية الحية وعروض الأزياء والرقص الفريدة تحت إشراف المبدع الموهوب أحمد الرشيد، بما ينسجم مع استراتيجية الفن في الأماكن العامة التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بهدف تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومُتاح للجميع. ويضم المعرض منطقة مخصصة لفنون الشارع مثل العروض الفنية الحية والرقص الحر وعروض الأزياء الحضرية وغيرها الكثير.

ويعتزم معرض فنون العالم دبي إطلاق برنامج لتسهيل التواصل بين الفنانين وصالات العرض للمرة الأولى خلال دورة هذا العام، بهدف إتاحة مزيد من الفرص للفنانين المحليين لعرض أعمالهم على المستوى المحلي والدولي، لا سيما مع ارتفاع عدد عشاق جمع الأعمال الفنية في الإمارات باعتبارها أحد أكبر أسواق الفنون في العالم. كما يهدف البرنامج إلى دعم المواهب الناشئة من خلال توفير منصة مخصصة تسلط الضوء على مهاراتهم وتتيح لهم فرصة لقاء مجموعة من أبرز المعنيين بالمشهد الفني في الإمارات.

فرصة

ويواصل معرض فنون العالم دبي تعزيز التوجهات الصاعدة في مجال الفن الرقمي المشفر NFT ليستعرض أحدث التوجهات المستقبلية في المجال. كما تتاح الفرصة أمام الفنانين المهتمين بهذا المجال لعرض أعمالهم الرقمية أمام آلاف الزوار المهتمين بهذا النوع من الفنون، حيث شهدت عمليات إنشاء وبيع وشراء NFT أو الفن الرقمي المشفر على مدار العام الماضي مستويات إقبال غير مسبوقة، نظراً لمكانة الإمارات الرائدة في هذا المجال.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «تسعدنا عودة هذه الفعالية الرائدة في دورتها التاسعة وبمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، كما نتطلع بشغف لاستعراض أحدث التوجهات الفنية وغيرها من الرؤى والخبرات المميزة في العالم أمام زوارنا الكرام. وتسرنا الشراكة مع سفارة كوريا الجنوبية لنحتفي معاً بالثقافة الغنية والتقاليد الأصيلة لهذه الدولة العريقة، كما أننا متحمسون لافتتاح معرض الفن الحضري في دبي وإطلاق برنامج ربط الفنانين مع صالات العرض وتلبية الطلب المتزايد على أعمال NFT أو الفن الرقمي المشفر».

جلسات

وتتميز دورة هذا العام بمشاركة واسعة، ويسلط المعرض الضوء على مدار أيامه الأربعة على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الأصلية لمجموعة من أبرز الفنانين الناشئين والمشهورين في القطاع. ويمكن لعشاق الفنون من جميع الأعمار مشاهدة أكثر من أربعة آلاف عمل فني، فضلاً عن المشاركة في مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية وغيرها من العروض التفاعلية الحية، إلى جانب عدد من الجلسات وورشات العمل التي تجعل من دورة معرض فنون العالم دبي لهذا العام فعالية فنية استثنائية لا يمكن تفويتها.